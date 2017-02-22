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18:06 (мск), источник: РИА Крым

Движение по автоподходу к мосту в Крым со стороны Краснодарского края будет четырехполосным

КЕРЧЬ, 22 фев — РИА Новости (Крым). Движение по автомобильному подходу к мосту через Керченский пролив со стороны Краснодарского края будет четырехполосным.

Источник: Reuters

Об этом сообщил глава «Росавтодора» Роман Старовойт.

«Там (в Краснодарском крае — ред.) также будут четыре полосы движения», — сказал он во время открытия закладного камня на месте строительства автоподхода к мосту со стороны Крыма.

Как сообщалось ранее, глава Росавтодора Роман Старовойт и глава Республики Крым Сергей Аксенов дали старт строительству автомобильной дороги и автоподхода к мосту через Керченский пролив со стороны полуострова. Торжественная церемония состоялась в среду у города Керчь.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей.

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