Фруктовым садам грозит опасность — депутаты
Группа депутатов мажилиса адресовала министру сельского хозяйства запрос о бактериальном ожоге фруктовых деревьев.
Группа депутатов мажилиса адресовала министру сельского хозяйства запрос о бактериальном ожоге фруктовых деревьев.
По словам депутатов, эта болезнь зарегистрирована в Казахстане в 2011 году. И за пять лет площадь садов, пораженных ею, выросла в 36 раз. Бактериальный ожог, считают народные избранники, опаснее всех известных ранее болезней фруктовых деревьев.
Через 2−3 года после заражения дерево умирает полностью. А при слабом течение болезни урожай снижается на 25−50%. Бактериальный ожог может стать трагедией для садоводства страны. Он уже причин огромный экономический ущерб государствам Европы и Северной Америки.
«Особую опасность бактериальный ожог представляет для алматинского апорта, возрождением которого по поручению главы государства занимаются ученые республики», — подчеркнул депутат Абзал Ералиев.
По его словам, в борьбе с болезнью выкорчевывают и сжигают огромное количество деревьев.
А это чревато экологической катастрофой. А субсидирование закладки
Депутаты предлагают минсельхозу рассмотреть вопрос комплексной системы защиты против бактериального ожога плодовых культур.