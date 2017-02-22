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19:29 (мск), источник: 365info.kz

Фруктовым садам грозит опасность — депутаты

Группа депутатов мажилиса адресовала министру сельского хозяйства запрос о бактериальном ожоге фруктовых деревьев.

Источник: 365info.kz

По словам депутатов, эта болезнь зарегистрирована в Казахстане в 2011 году. И за пять лет площадь садов, пораженных ею, выросла в 36 раз. Бактериальный ожог, считают народные избранники, опаснее всех известных ранее болезней фруктовых деревьев.

Через 2−3 года после заражения дерево умирает полностью. А при слабом течение болезни урожай снижается на 25−50%. Бактериальный ожог может стать трагедией для садоводства страны. Он уже причин огромный экономический ущерб государствам Европы и Северной Америки.

«Особую опасность бактериальный ожог представляет для алматинского апорта, возрождением которого по поручению главы государства занимаются ученые республики», — подчеркнул депутат Абзал Ералиев.

По его словам, в борьбе с болезнью выкорчевывают и сжигают огромное количество деревьев.

А это чревато экологической катастрофой. А субсидирование закладки плодово-ягодных культур по программе «Агробизнес-2020» в этой ситуации становится бессмысленным. Если не остановить бактериальный ожог, то миллиарды народных денег могут быть сожжены вместе с пораженными молодыми деревьями, подчеркивает депутат.

Депутаты предлагают минсельхозу рассмотреть вопрос комплексной системы защиты против бактериального ожога плодовых культур.

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