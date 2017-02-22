Фруктовым садам грозит опасность — депутаты

По словам депутатов, эта болезнь зарегистрирована в Казахстане в 2011 году. И за пять лет площадь садов, пораженных ею, выросла в 36 раз. Бактериальный ожог, считают народные избранники, опаснее всех известных ранее болезней фруктовых деревьев.



Через 2−3 года после заражения дерево умирает полностью. А при слабом течение болезни урожай снижается на 25−50%. Бактериальный ожог может стать трагедией для садоводства страны. Он уже причин огромный экономический ущерб государствам Европы и Северной Америки.

«Особую опасность бактериальный ожог представляет для алматинского апорта, возрождением которого по поручению главы государства занимаются ученые республики», — подчеркнул депутат Абзал Ералиев.