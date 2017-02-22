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19:25 (мск), источник: Kapital.kz

В Нацбанке объяснили укрепление тенге

В Национальном Банке Казахстана объяснили, почему тенге укрепляется к доллару.

Источник: Kapital.kz

Об этом стало известно в ходе встречи представителей финрегулятора с экспертами финансового рынка, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на официальный аккаунт Нацбанка в Facebook.

Так, директор департамента монетарных операций Нацбанка Алия Молдабекова отметила, что укрепление нацвалюты прежде всего связано с высокими ценами на нефть и позитивной динамикой российского рубля.

«Прежде всего это связано с высокими ценами на нефть. Также это связано с позитивной динамикой российского рубля. Что мы наблюдаем последнее время по тенге? Сразу оговорюсь, что Нацбанк по итогам последних пяти месяцев не вмешивается в курсообразование. Однако устойчивый тренд укрепления сохраняется. Понятно, что этот тренд немного сбивается временным фактором. У нас сейчас началась налоговая неделя, когда экспортеры платят выплаты. Поэтому мы сейчас видим, что многие банки продают нефтедоллары, грубо говоря, чтобы экспортеры могли заплатить налоги. Этот фактор только усиливает укрепление тенге», — пояснила Алия Молдабекова.

Директор департамента монетарных операций Нацбанка также сообщила, что «комфортный диапазон цен на нефть» позволит увеличить поступления в Национальный фонд.

«Мы вчера разговаривали с коллегами из Министерства финансов. Пока прогноз составляет 1,2 трлн тенге, как поступления в Национальный фонд, но, скорее всего, цифра будет пересмотрена в сторону увеличения. Пока предварительный прогноз — 1,5 трлн тенге», — заключила она.

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