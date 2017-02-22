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18:08 (мск), источник: Интерфакс

Главу «Ростелекома» Калугина отправили в отставку

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU — Правительственная директива об отставке главы ПАО «Ростелеком» Сергея Калугина подписана, сообщил «Интерфаксу» источник на телекоммуникационном рынке и подтвердил источник, близкий к компании.

О подготовке директивы стало известно в прошлый четверг, 16 февраля. По данным источников «Интерфакса», компанию может возглавить зампред правления ВТБ Михаил Осеевский, который уже получил соответствующее предложение министерства.

Сам Калугин может перейти на работу в Минкомсвязи РФ на должность заместителя министра, говорил источник в одном из ведомств.

В «Ростелекоме» и Минкомсвязи отказались комментировать информацию о перестановках.

Калугин возглавил «Ростелеком» в марте 2013 года, в 2015 году его контракт был продлен до марта 2018 года. При нем была завершена реорганизация «Ростелекома» в форме присоединения «Связьинвеста», осуществлена сделка по созданию федерального мобильного оператора Tele2. Компания стала главным исполнителем проекта по устранению цифрового неравенства и уже отчиталась о том, что выполнила 20% плана.

Осеевский начал работу в ВТБ в 2012 году, до этого он занимал пост заместителя министра экономического развития. В 2003—2011 гг. работал в правительстве Санкт-Петербурга в качестве вице-губернатора.

Как сообщали ранее источники «Интерфакса», Осеевский год назад рассматривался в качестве одного из кандидатов на пост главы ВЭБа.

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