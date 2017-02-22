Цены на газ для казахстанцев выросли на 7,9% за год

В многолетней динамике прошлый год, несмотря на замедление темпов роста (всего +2,4% год-к-году), установил рекорд добычи: 46,6 млрд куб. м газа.

В стоимостном выражении рост еще более заметен: добыча в январе составила 17,8 млн тенге на +18% за год. За весь прошедший год было добыто газа на 175,9 млрд тенге +42,8% к 2015.

В региональном разрезе в 2016 году более 41% пришлось на ЗКО — 19,2 млрд куб. м, минус 2,5% к 2015 году. Еще 34% обеспечила Атырауская область — 15,8 млрд куб. м, плюс 4,6% за год, и 14,1% — Актюбинская область — 6,6 млрд куб. м, плюс 7,3% год-к-году.

Второй этап (2017−2020) концепции развития газового сектора РК до 2030 года предусматривает строительство заводов по производству сжиженного природного газа, синтетических нефтепродуктов и метанола. Рассматривается проект по масштабной промышленной разработке запасов метана угольных пластов в Карагандинском бассейне. Планируется строительство заводов по производству сжиженного природного газа малой и средней мощности на газораспределительных станциях и АГНКС, а также проекты по транспортировке и регазификации сжиженного природного газа на АГНКС, удаленных от магистральных газопроводов.

В части газохимии будет введен в эксплуатацию интегрированный газохимический комплекс в Атырауской области, а также завершен проект строительства специальной экономической зоны «Химический парк «Тараз».

Экспорт природного газа в 2016 году достиг 21,6 млрд куб. м, и $1,28 млрд (+0,5% в натуральном выражении, однако -26,5% — в денежном).

Основной покупатель казахстанского газа — Россия (41,3% в натуральном выражении, 8,9 млрд куб. м). Однако в деньгах это составляет всего 9,4% от экспорта — лишь $120,2 млн.

По сообщению национального оператора, по итогам прошедших в Астане переговоров между АО НК «КазМунайГаз» и ПАО «Газпром» согласован объем поставок казахстанского газа на 2017 год, который составит порядка 12,8 млрд куб. м.

Больше всего в стоимостном выражении приносят поставки газа в Украину — 39,3%, $504,3 млн. В натуральном выражении — это 5,9 млрд куб. м (27,1% от экспорта).

Еще один ключевой импортер казахстанского газа — Швейцария (4 млрд куб. м на $312 млн).

Объем потребления природного газа на внутреннем рынке РК по сообщению министра энергетики Каната Бозумбаева в прошлом году составил 13,1 млрд куб. м, прогноз на этот год — 13,2 млрд куб. м. На 1 января 2017 года в Казахстане доступ к природному газу уже имели 45,5% населения страны. В прошлом году было газифицировано 50 населенных пунктов, голубое топливо получили 180,7 тысячи человек.

За счет средств АО «КазТрансГаз Аймак» было газифицировано 15 населенных пунктов с общей численностью населения 137,5 тысячи человек. В Актюбинской области — 10 населенных пунктов, в Мангистауской — 2, в Кызылординской — 1, в Костанайской — 2.

По магистральному газопроводу Бейнеу-Бозой-Шымкент было транспортировано порядка 4,9 млрд куб. м газа, в том числе в прошлом году — 2,1 млрд куб. м. Полное завершение проекта, с учетом строительства компрессорных станций, планируется в этом году. Проектная мощность будет доведена до 10 млрд куб. м, что позволит начать поставки отечественного газа на экспорт в Китай, в случае если будут подписаны соответствующие договора.

Сейчас рассматриваются возможности транзита российского газа в Китай по действующей газотранспортной системе Казахстана. Кроме этого, газопровод позволит газифицировать около 600 населенных пунктов южных областей Казахстана или более 2 млн человек.

По данным за 2015 год самый низкий уровень благоустройства жилищного фонда газом был отмечен в Астане (всего 46,1%) и Павлодарской области (всего 47%).

Цены на природный газ выросли по РК на 7,9% год-к-году, до 16,3 тенге за куб м.

Самый высокий уровень цен наблюдался по итогам января в Шымкенте — 31,3 тенге за куб м, +6,8% за год.

Сжиженный газ, напротив, немного подешевел — минус 1,2% за год по РК, до 131,7 тенге за кг.