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19:10 (мск), источник: Forbes.kz

Светлана Сагайдак ушла из казахстанской «дочки» Сбербанка

Об этом стало известно в среду, 22 февраля, из сообщения, опубликованного на сайте Казахстанской фондовой биржи.

Источник: Forbes.kz

«Дочерний Банк АО “Сбербанк России” (Алматы), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомил KASE о том, что с 21 февраля 2017 досрочно прекращены полномочия председателя совета директоров ДБ АО “Сбербанк” Сагайдак Светланы Алексеевны по ее инициативе», — говорится в сообщении.

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