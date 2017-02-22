Светлана Сагайдак ушла из казахстанской «дочки» Сбербанка
Об этом стало известно в среду, 22 февраля, из сообщения, опубликованного на сайте Казахстанской фондовой биржи.
Об этом стало известно в среду, 22 февраля, из сообщения, опубликованного на сайте Казахстанской фондовой биржи.
«Дочерний Банк АО “Сбербанк России” (Алматы), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомил KASE о том, что с 21 февраля 2017 досрочно прекращены полномочия председателя совета директоров ДБ АО “Сбербанк” Сагайдак Светланы Алексеевны по ее инициативе», — говорится в сообщении.