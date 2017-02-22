В Казахстане изменены взносы государства на ОСМС

«Взносы государства на ОСМС, подлежащие уплате в фонд, предлагаются установить в размере с 1 января 2018 года -3,75% от объекта исчисления взносов государства. С 1 января 2019 года — 4% от объекта исчисления взносов государства. С 1 января 2022 года — не менее 4, но не более 5 процентов от объекта исчисления взносов государства», — говорится в сообщении.

При этом размер взносов государства ежегодно будет устанавливаться на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Отчисления работодателей на ОСМС, предлагается установить в размере с 1 июля 2017 года — 1% от объекта исчисления отчислений. С 1 января 2018 года — 1,5% от объекта исчисления отчислений. С 1 января 2020 года — 2% от объекта исчисления отчислений. С 1 января 2022 года -3% от объекта исчисления отчислений.

Также по информации, предлагается введение новых категорий плательщиков, новых категорий лиц, за которых уплату взносов осуществляет государство, а также регулируются вопросы организации работы Фонда социального медицинского страхования и лекарственного обеспечения в системе ОСМС и ГОБМП.

В связи с введением системы ОСМС законопроект регулирует вопросы предоставления медицинской помощи военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, а также получателям пенсионных выплат данной категории лиц и членам их семей, отдельным категориям государственных служащих.

Также Минздрав предлагает установить взносы самостоятельно занятого населения для граждан, выехавших за пределы РК, а также иных плательщиков с 1 января 2018 года в размере 5% от одного МЗП. А также предусмотрены поправки в целях усиления финансовой устойчивости фонда и сохранности его активов.