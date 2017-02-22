Украинцам пообещали не отключать электричество до 20 марта

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает пресс-служба компании-оператора объединённой энергосистемы «Укрэнерго».

«Имеющиеся запасы позволят стабильно работать энергосистеме до 20 марта без введения аварийных отключений», — говорится в сообщении.

Также в компании сообщили, что по состоянию на 22 февраля на складах ТЭС находится 804,5 тысячи тонн антрацита и 715 тысяч тонн угля газовой группы.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Кабинет министров на экстренном заседании принял решение о введении чрезвычайных мер на рынке электроэнергии, которые позволили бы войти в режим экономии угля антрацитовой группы.

Чрезвычайная ситуация в украинской энергетике была во многом обусловлена объявленной в январе блокадой поставок в Украину антрацита с не подконтрольных украинским властям территорий. Несмотря на то, что добыча угля велась компаниями, зарегистрированными в Украине, отгрузка и поставка их продукции фактически остановилась. С 10 февраля уголь не поступает на тепловые станции и предприятия металлургии, что грозит остановкой производства тепла, электроэнергии, а также срывом производственных контрактов и сокращением доходов металлургических компаний.