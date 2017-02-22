В Петербурге создали маршрут открытого метро
Новая схема развития транспортной системы включает 23 остановки.
Новая схема развития транспортной системы включает 23 остановки.
Стал известен маршрут открытого метро, который хотят построить в Петербурге, сообщает «АН-Санкт-Петербург».
Специалисты предложили создать в городе открытое метро. Предположительно, его постройка обойдется дешевле, нежели кольцевая линия. Плюс, в дальнейшем систему можно связать с пригородными электричками.
В планах, пустить поезд из Юнтолово в Сосновую Поляну. Полная схема нового маршрута включает 23 остановки.
Юнтолово —
Разработчики допускают, что на линии появятся и другие станции. Сейчас проект находится лишь в стадии разработки. Данных о сроках строительства пока нет.