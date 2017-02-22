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20:06 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге создали маршрут открытого метро

Новая схема развития транспортной системы включает 23 остановки.

Источник: РИА "Новости"

Стал известен маршрут открытого метро, который хотят построить в Петербурге, сообщает «АН-Санкт-Петербург».

Специалисты предложили создать в городе открытое метро. Предположительно, его постройка обойдется дешевле, нежели кольцевая линия. Плюс, в дальнейшем систему можно связать с пригородными электричками.

В планах, пустить поезд из Юнтолово в Сосновую Поляну. Полная схема нового маршрута включает 23 остановки.

Юнтолово — транспортно-пересадочный узел (ТПУ) Лахта — Лахта Центр — Мебельная — Планерная — ТПУ Старая Деревня — Новая Деревня — ТПУ Светлана — Лесной парк — Кушелевская дорога — ТПУ Пискаревка — Охта — Ладожский вокзал — Клочки — Невская застава — Волкуша — Витебский проспект — ТПУ Рощинская — Княжево — Дачное — Ульянка — Лигово — Сосновая Поляна.

Разработчики допускают, что на линии появятся и другие станции. Сейчас проект находится лишь в стадии разработки. Данных о сроках строительства пока нет.

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