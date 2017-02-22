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19:21 (мск), источник: 365info.kz

Арестован бывший вице-президент нацкомпании «Казахстан инжиниринг»

По предварительным данным, Канат Султанбеков подозревается в совершении коррупционных преступлений, сообщает источник в КНБ РК.

Источник: 365info.kz

Национальная компания «Казахстан инжиниринг» — реализатор государственной политики в области производства продукции оборонного, двойного и гражданского назначения. С апреля 2010 года компания находится под управлением Министерства обороны.

Канат Султанбеков работал в компании в должности заместителя председателя правления с февраля 2015 года, а затем неожиданно исчез из числа состава правления. Официального подтверждения информации об аресте высокопоставленного чиновника нет.

Известно, что на государственной службе 40-летний Султанбеков находился с 2004 года. Первоначально занимал должность главного инспектора, заведующего отделом контрольно-инспекторской и кадровой работы аппарата акима города Алматы (2004−2006). Затем был переведен на пост директора департамента пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы (06.2006−11.2007). С ноября 2007 года по май 2008-го занимал кресло заместителя акима г. Алматы.

До назначения в «Казахстан инжиниринг» работал на руководящих должностях в акимате Астаны, в том числе с октября 2010 года по декабрь 2014-го — заместителя акима Астаны.

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