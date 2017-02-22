Арестован бывший вице-президент нацкомпании «Казахстан инжиниринг»
По предварительным данным, Канат Султанбеков подозревается в совершении коррупционных преступлений, сообщает источник в КНБ РК.
По предварительным данным, Канат Султанбеков подозревается в совершении коррупционных преступлений, сообщает источник в КНБ РК.
Национальная компания «Казахстан инжиниринг» — реализатор государственной политики в области производства продукции оборонного, двойного и гражданского назначения. С апреля 2010 года компания находится под управлением Министерства обороны.
Канат Султанбеков работал в компании в должности заместителя председателя правления с февраля 2015 года, а затем неожиданно исчез из числа состава правления. Официального подтверждения информации об аресте высокопоставленного чиновника нет.
Известно, что на государственной службе 40-летний Султанбеков находился с 2004 года. Первоначально занимал должность главного инспектора, заведующего отделом
До назначения в «Казахстан инжиниринг» работал на руководящих должностях в акимате Астаны, в том числе с октября 2010 года по декабрь 2014-го — заместителя акима Астаны.