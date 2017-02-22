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20:12 (мск), источник: Газета.Ру

США поддержат все проекты замещения российского газа в Европе

При новом президенте Соединенные Штаты продолжат проводить политику, которая подразумевает максимальное ограничение поставок российского газа в Европу. Впрочем, эксперты указывают, что если для Барака Обамы это был вопрос идеологии, то Дональд Трамп, как бизнесмен, будет добиваться не столько потерь для России, сколько выгоды для Америки.

Источник: AP 2017

Правительство Дональда Трампа продолжит оказывать поддержку газотранспортному проекту «Южный газовый коридор», призванному снизить зависимость Европы от поставок российского газа. Как сообщает пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева, такое заявление в среду сделала заместитель советника госсекретаря США по энергетической дипломатии Робин Данниган.

«Южный газовый коридор» (ЮГК) объединяет несколько газопроводов («Баку-Тбилиси-Эрзурум», Трансанатолийский и Трансадриатический), предназначенных для поставок из Каспийского региона в Европу в обход России.

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В частности, речь идет об азербайджанском газе с месторождения «Шах-Дениз-2». Азербайджан планирует поставлять в Европу 10 млрд кубометров в год. Для сравнения, в рекордном для «Газпрома» 2016 году Россия поставила в дальнее зарубежье (ЕС и Турция) 179,3 млрд кубометров. Но в перспективе к «Южному газовому коридору» планируется подключить других поставщиков, наиболее вероятным из которых считается Иран с его крупнейшими в мире (по оценке британской компании ВР) запасами газа.

Общие затраты по проекту ЮГК, включая инвестиции в разработку второй очереди «Шах-Дениза», оцениваются примерно в $40 млрд. Ранее свою поддержку «Южному газовому коридору» выразила Еврокомиссия, — зампред этой организации Марош Шефчович называл проект ключевым для энергобезопасности Европы.

Как заявила в среду Робин Данниган, новое правительство США также озабочено энергетической безопасностью ЕС, и в этом контексте придает особое значение проекту «Южный газовый коридор».

По ее словам, в ходе встречи с Ильхамом Алиевым обсуждались вопросы по проекту и было отмечено, что Вашингтон, и в дальнейшем, будет оказывать поддержку ЮГК.

Кстати, сама Робин Данниган проявляла заботу об энергобезопасности стран Европы еще при правительстве Барака Обамы. В частности, в феврале 2015 года она указывала, что российско-украинский энергетический конфликт (Москва и Киев традиционно спорили из-за зимних поставок газа, — «Газета.Ru») подчеркивает важность диверсификации поставок энергоносителей в Европу.

Напряженность российско-украинских газовых отношений на протяжении уже многих лет вызывает опасения насчет стабильности транзита российского газа через украинскую территорию. Как сказала тогда Данниган, Россия может оставаться основным поставщиком газа в ЕС, но должна поставлять топливо на конкурентной основе.

«Для Барака Обамы ограничить доступ российского газа в Европу было вопросом идеологии, тогда как у Трампа другие интересы», — комментирует глава Фонда национальной энергетической безопасности политолог Константин Симонов.

По его словам, правительство Обамы в первую очередь пыталось не допустить глобального энергетического альянса России и Евросоюза. «К чему, кстати, с самого начала стремился Владимир Путин», — отмечает Симонов.

И для этого Штаты в период президентства Обамы пытались предложить Европе альтернативу российкому газу, каковой должно было выступить топливо из Ирана. «И провалившийся газопроводный проект Nabucco, для которого ресурсной базой должны были выступить иранские месторождения, и ЮГК с его последующим расширением под поставки из Ирана — все это лоббировалось именно Соединенными Штатами», — рассказывает Симонов.

Параллельно Вашингтон торпедировал российские проекты газопроводов. Так, Болгария запретила работы по «Южному потоку» (труба-конкурент того самого Nabucco, от которой РФ вынуждена была отказаться в конце 2014 года из-за претензий Еврокомиссии) именно после визита американской делегации. США и сейчас пытается мешать прокладке российских труб, в частности — «Северного потока-2». Но одно дело мешать российским проектам, а другое — лоббировать газопроводы третьих стран.

Иранский газ на европейском рынке Штатам сейчас также не нужен, как и дополнительные объемы российского. Связано это с тем, что США будут всеми силами пытаться развивать поставки в ЕС собственного газа.
Константин Симоновполитолог

А текущие заявления о поддержке ЮГК, по мнению эксперта, связаны с тем, что Дональд Трамп пока просто не успел назначить новых людей на все ключевые места или, как минимум, не сменил указаний чиновникам, доставшимся ему «в наследство» от Барака Обамы.

Кроме того, по словам главы ФНЭБ, мешать реализации «Южного газового коридора» сейчас уже просто не имеет смысла — проект развивается, у него есть акционеры, средства и т. д.

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«А вот расширения ЮГК под иранский газ уже не будет, так как это не в интересах США», — уверен Симонов.

Америка лишь в прошлом году начала поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Европу и последовательно наращивает объемы. Во вторник ING Bank в своем еженедельном обзоре отмечал, что с середины января по конец февраля Евросоюз резко увеличил закупки американского газа, в последние полтора месяца в Европу пришло четыре танкера (три партии закупила Испания, одну — Португалия). Для сравнения: в прошлом году Штаты направили в Европу лишь три танкера за все 12 месяцев.

Впрочем, пока у российского газа есть серьезное конкурентное преимущество — цена. Несмотря на то, что себестоимость американского газа ниже, чем у российского, необходимо учитывать затраты на сжижение, транспортировку и регазификацию. По оценкам ФНЭБ, в настоящее время поставки из России примерно на 20% дешевле американских.

Алексей Топалов

Комментарии
8
Владимир Гринёв
Весь МИР признаёт Россию как лидера экспортера нефти и Трамп не исключение. Страны экспортеры нефти мечтают захватить лидерство. Мечтать не вредно!
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А Б
Отличный ход Трампа! Он будет действовать гораздо лучше, чем все ранее объявленные санкции, вместе взятые.
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Александр Романский
Но главные причины упадка экономики и уровня жизни не в понижении цены на газ, а в отсутствии рационального распределения бюджета, милитаризации, увеличении налогового бремени, отсутствии позитивного настроя в обществе, и т.д.
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