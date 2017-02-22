Нацбанк смягчил ряд валютных ограничений для бизнеса
Национальный банк Украины ослабил ряд введенных для стабилизации рынка валютных ограничений относительно внешнеторговой деятельности.
Национальный банк Украины ослабил ряд введенных для стабилизации рынка валютных ограничений относительно внешнеторговой деятельности.
Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление № 13, вступающее в силу с 23 февраля.
Согласно документу, Нацбанк освободил от обязательной продажи валютные поступления от нерезидентов в форме денежного обеспечения (гарантийный взнос, залог, задаток, депозит, гарантия) для участия в аукционах, торгах или тендерах, проводимых резидентами.
Также регулятор разрешил банкам покупать для клиентов валюту без учета в общей сумме собственной валюты на счетах клиента полученного денежного обеспечения от нерезидента для участия в торгах, тендерах или аукционах.
По оценкам НБУ, эти шаги будут способствовать росту реализации продукции украинского производства