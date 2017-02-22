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20:36 (мск), источник: УНИАН

Нацбанк смягчил ряд валютных ограничений для бизнеса

Национальный банк Украины ослабил ряд введенных для стабилизации рынка валютных ограничений относительно внешнеторговой деятельности.

Источник: AP 2017

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление № 13, вступающее в силу с 23 февраля.

Согласно документу, Нацбанк освободил от обязательной продажи валютные поступления от нерезидентов в форме денежного обеспечения (гарантийный взнос, залог, задаток, депозит, гарантия) для участия в аукционах, торгах или тендерах, проводимых резидентами.

Также регулятор разрешил банкам покупать для клиентов валюту без учета в общей сумме собственной валюты на счетах клиента полученного денежного обеспечения от нерезидента для участия в торгах, тендерах или аукционах.

По оценкам НБУ, эти шаги будут способствовать росту реализации продукции украинского производства покупателям-нерезидентам, поскольку облегчат проведение закупок не только в государственных, но и у всех субъектов хозяйственной деятельности.

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