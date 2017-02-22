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21:07 (мск), источник: УНИАН

Правительство докапитализирует «ПриватБанк» почти на 10 миллиардов

Кабинет министров Украины принял решение продолжить докапитализацию национализированного «ПриватБанка» на 9,8 миллиарда гривень в рамках принятого в декабре 2016 года решения о докапитализации на 116,8 миллиарда гривень, которое не было реализовано в полном объеме.

Источник: УНИАН

Об этом сообщается на правительственном сайте со ссылкой на постановление от 22 февраля № 89, согласно которому Министерство финансов проведет выпуск облигаций внутреннего госзайма в сумме до 9,8 миллиарда гривень сроком обращения до 15 лет, индексированной стоимостью и доходностью на уровне 6% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции «ПриватБанка» дополнительной эмиссии.

В комментарии к документу отмечается, что ранее в рамках декабрьского решения банк был докапитализирован на 107 миллиардов гривень.

Справка УНИАН. Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины «ПриватБанк» (Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

Для докапитализации «ПриватБанка» правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 107 миллиардов гривень, при этом бумаги на 25,8 миллиарда гривень Нацбанк выкупил в конце декабря, еще на 1,4 миллиарда гривень — в январе текущего года.

В начале февраля глава правления национализированного «ПриватБанка» Александр Шлапак заявил, что убыток финучреждения после формирования резервов оценивается в 135 миллиардов гривень.

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