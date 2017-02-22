Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,97 за доллар

100 USD США — 2697,2870 (22 февраля — 2704,2536).

100 EUR — 2835,6578 (22 февраля — 2849,4720).

10 RUR — 4,6929 (22 февраля — 4,6739).

Как сообщал УНИАН, 22 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,91/26,95 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,3012/28,3406 гривни/евро, по отношению к российскому рублю — на уровне 0,4613/0,4630 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,9729 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 414 сделок на сумму 194,7 миллиона долларов.