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22 февраля, источник: БЕЛТА

Неверов: декрет № 3 стимулирует занятых в теневом секторе экономики работать легально

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декрет № 3 стимулирует занятых в теневом секторе экономики работать легально. На этот аспект обратил внимание в беседе с корреспондентом БЕЛТА председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов.

Позиция профсоюзов в отношении занятости человека весьма понятна и открыта. «Для нас важно, чтобы человек был занят, чтобы он трудился, и трудился легально. Ведь надо понимать, что по Конституции образование, здравоохранение и многие другие государственные услуги доступны для всех. Но это создается за счет налоговых отчислений трудящихся белорусов. Декрет в первую очередь направлен на тех, кто занят в теневом секторе экономики. Уплата сбора будет стимулировать таких людей выйти из тени и работать легально», — подчеркнул он.

Другой вопрос, что некоторые граждане попали под действие декрета № 3, но по объективным причинам не могут работать. «К нам поступают такие обращения. И мы, безусловно, стараемся помочь. Надо сказать, что в большинстве случаев вопрос удается решить оперативно и в пользу людей», — отметил Алексей Неверов.

Председатель Гомельского областного объединения профсоюзов добавил, что местным органам власти при вынесении решения освободить человека от уплаты сбора или нет, необходимо учитывать все обстоятельства, например, состояние здоровья и семейное положение.

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