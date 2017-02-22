Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
СМИ: За пост президента России будет бороться женщина
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Откровенный снимок: 40-летняя Гусева в чулках удивила фанатов
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: действия Путина могут привести к ядерной катастрофе в Москве
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
22:06 (мск), источник: Ipress.ua

Госдума РФ поддержала ограничение денежных переводов в Украину

Госдума РФ поддержала в первом чтении законопроект, который может ограничить денежные переводы с территории России на территорию Украины, осуществляемые с помощью иностранных платежных систем.

Источник: Ipress.ua

Законопроект «О внесении изменений в закон “О национальной платежной системе”» был подготовлен и внесен в Госдуму депутатом фракции «Единая Россия» Владиславом Резником.

Документ направлен на устранение негативных последствий запрета относительно деятельности российских платежных систем на территории Украины, отмечает автор документа в пояснительной записке, пишет «Интерфакс-Украина».

Как сообщалось ранее, в конце октября 2016 года Украина запретила деятельность ряда российских платежных систем, в том числе «Золотой Короны» и «Юнистрим».

«Введение этого запрета привело к ограничению конкуренции на российском рынке платежных услуг, осуществляемых в виде трансграничных переводов денежных средств без открытия счета в пользу иностранных платежных систем», — говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно документу, в случае введения иностранным государством ограничений на использование на ее территории платежных услуг, которые оказывают российские операторы, не будут осуществляться переводы денежных средств, в том числе электронные, с территории РФ на территорию этого государства с использованием иностранных платежных систем.

Нарушение такого ограничения приведет к взысканию Банком России штрафа с лица, совершившего перевод в размере осуществленных платежей.

Законопроект также вносит в закон о Национальной системе платежных карточек поправки, ограничивающие трансграничные переводы средств без открытия банковского счета, осуществляемые вне российскими или иностранными платежными системами.

Сейчас трансграничные переводы осуществляются в рамках платежных систем или с использованием услуг иностранных юридических лиц, не являющихся инфраструктурой иностранных платежных систем, через так называемые «системы срочных переводов».

Автор документа предлагает запретить использование таких систем переводов с целью обеспечения прав и законных интересов участников таких правоотношений.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
По дороге в Авдеевку пропал без вести украинский военный
Путин присвоил новые звания «сирийским» генералам
ОПЕК зафиксировала начало снижения мировых запасов нефти
В Южном Судане официально объявлен голод
США продолжат мешать поставкам российского газа в Европу
Захарова подшутила над министром иностранных дел Украины
НАСА обнаружило три потенциально пригодные для жизни планеты
Путин выделил грант на «русскую вувузелу»
Спорт
«Краснодар» сыграл вничью с «Фенербахче» в Лиге Европы Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с турецким «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и завоевали путевку в 1/8 финала по сумме двух игр
Авто
«Внедорожную» версию «Логана» раскрыли до премьеры Румынский автопроизводитель Dacia рассекретил новый универсал Logan MCV, получивший приставку Stepway
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Датский секрет хюгге: как стать счастливым просто и быстро По статистике датчане — одна из самых счастливых наций в мире. В чем их секрет - рассказывает руководитель Института исследования счастья
Дети
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной Певец возмущен суммой, которую на праздник собираются потратить другие родители.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь