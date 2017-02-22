Госдума РФ поддержала ограничение денежных переводов в Украину

Законопроект «О внесении изменений в закон “О национальной платежной системе”» был подготовлен и внесен в Госдуму депутатом фракции «Единая Россия» Владиславом Резником.

Документ направлен на устранение негативных последствий запрета относительно деятельности российских платежных систем на территории Украины, отмечает автор документа в пояснительной записке, пишет «Интерфакс-Украина».

Как сообщалось ранее, в конце октября 2016 года Украина запретила деятельность ряда российских платежных систем, в том числе «Золотой Короны» и «Юнистрим».

«Введение этого запрета привело к ограничению конкуренции на российском рынке платежных услуг, осуществляемых в виде трансграничных переводов денежных средств без открытия счета в пользу иностранных платежных систем», — говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно документу, в случае введения иностранным государством ограничений на использование на ее территории платежных услуг, которые оказывают российские операторы, не будут осуществляться переводы денежных средств, в том числе электронные, с территории РФ на территорию этого государства с использованием иностранных платежных систем.

Нарушение такого ограничения приведет к взысканию Банком России штрафа с лица, совершившего перевод в размере осуществленных платежей.

Законопроект также вносит в закон о Национальной системе платежных карточек поправки, ограничивающие трансграничные переводы средств без открытия банковского счета, осуществляемые вне российскими или иностранными платежными системами.

Сейчас трансграничные переводы осуществляются в рамках платежных систем или с использованием услуг иностранных юридических лиц, не являющихся инфраструктурой иностранных платежных систем, через так называемые «системы срочных переводов».

Автор документа предлагает запретить использование таких систем переводов с целью обеспечения прав и законных интересов участников таких правоотношений.