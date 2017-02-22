В Атырау будут разводить бизонов
Французская компания «Issmat investment&finance» готова вложить в проекты на территории Атырауской области 284 миллиона долларов, сообщает «Мой Город».
Французская компания «Issmat investment&finance» готова вложить в проекты на территории Атырауской области 284 миллиона долларов, сообщает «Мой Город».
Зарубежные инвесторы намерены засеять поля на территории Индерского района лавандой. Растение будет реализовываться компаниям, занимающимся производством парфюма во Франции. Кроме того, иностранные бизнесмены изъявили желание разводить в регионе бизонов. По словам замакима Гумара Дюсембаева, мясо животного очень популярно в Европе.
«Оказывается, мясо бизонов является большим деликатесом в Европе и пользуется большим спросом. И цена продукта соответственно недешевая, на это и ориентирован бизнес французских инвесторов», — сказал чиновник.
Кроме этих двух проектов, иностранцы намерены построить в Индерском районе гибридную солнечную электростанцию, тепличное хозяйство и мусороперерабатывающий завод.
В самой же нефтяной столице планируется реанимировать здание недостроенного концертного зала, на реализацию данного проекта будет направлено 20 миллионов долларов. По словам заместителя акима, реализация части вышеназванных проектов начнется уже в марте этого года. В настоящее время французы занимаются страхованием инвестиций.