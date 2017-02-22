В Атырау будут разводить бизонов

Зарубежные инвесторы намерены засеять поля на территории Индерского района лавандой. Растение будет реализовываться компаниям, занимающимся производством парфюма во Франции. Кроме того, иностранные бизнесмены изъявили желание разводить в регионе бизонов. По словам замакима Гумара Дюсембаева, мясо животного очень популярно в Европе.

«Оказывается, мясо бизонов является большим деликатесом в Европе и пользуется большим спросом. И цена продукта соответственно недешевая, на это и ориентирован бизнес французских инвесторов», — сказал чиновник.

Кроме этих двух проектов, иностранцы намерены построить в Индерском районе гибридную солнечную электростанцию, тепличное хозяйство и мусороперерабатывающий завод.

В самой же нефтяной столице планируется реанимировать здание недостроенного концертного зала, на реализацию данного проекта будет направлено 20 миллионов долларов. По словам заместителя акима, реализация части вышеназванных проектов начнется уже в марте этого года. В настоящее время французы занимаются страхованием инвестиций.