Генсек ООН объявил о нехватке $4,4 млрд для спасения 20 млн человек

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что для предотвращения гуманитарной катастрофы в нескольких странах необходимо до конца марта 2017 года собрать более $4 млрд, сообщает Reuters.

По его словам, почти 20 млн человек находятся под угрозой голода в Нигерии, Сомали, Южном Судане и Йемене. Для разрешения чрезвычайной ситуации с продовольствием необходимо в 2017 году изыскать $5,6 млрд, при этом $4,4 млрд нужны уже к концу марта.

​"Несмотря на некоторые щедрые обещания, фактически до сих пор удалось получить только $90 млн, — цитирует агентство Гутерриша. Он отметил, что это около двух центов на каждый необходимый доллар.