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00:48 (мск), источник: РБК

Генсек ООН объявил о нехватке $4,4 млрд для спасения 20 млн человек

До конца марта ООН необходимо найти более $4 млрд, чтобы спасти от голода почти 20 миллионов человек, которые под угрозой голодной смерти в Нигерии, Сомали, Южном Судане и Йемене. Пока удалось получить только $90 млн.

Источник: Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что для предотвращения гуманитарной катастрофы в нескольких странах необходимо до конца марта 2017 года собрать более $4 млрд, сообщает Reuters.

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По его словам, почти 20 млн человек находятся под угрозой голода в Нигерии, Сомали, Южном Судане и Йемене. Для разрешения чрезвычайной ситуации с продовольствием необходимо в 2017 году изыскать $5,6 млрд, при этом $4,4 млрд нужны уже к концу марта.

​"Несмотря на некоторые щедрые обещания, фактически до сих пор удалось получить только $90 млн, — цитирует агентство Гутерриша. Он отметил, что это около двух центов на каждый необходимый доллар.

Комментарии
12
Марк К*****
4 млрд на 20 млн = 2200$ На человека (Около 110000₽), и на какой срок этих денег хватит, 3 месяца максимум на питание... (с учётом всех транспортных расходов). А потом, что... ещё 4,4 млрд надо искать будет (хотя я не думаю). Дайте людям удочку, а не рыбу... введите войска, возьмите под контроль территорию, разоружите незаконны бандформирования.... Бесполезная организация ООН.
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эльшат мехтиев
Путин даст сейчас...Спасёт и себя и людей.
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Петр
А нам 3млрд Украина должна и вряд ли вернет, из некоторых карманов достать всем НАЕСТСЯ хватит.
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