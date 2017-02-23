Госпродпотребслужба подтвердила вспышку чумы свиней в Запорожье

При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе 21 и 22 февраля 2017 года установлено диагноз — африканская чума свиней (АЧС).

Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС 21 и 22 февраля 2017 года проведено заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при Братской районной государственной администрации и Запорожской городской администрации, решениями которых утвержден план по ликвидации АЧС. Также определены границы эпизоотических центров, зон защиты и наблюдения.

В эпицентрах вспышек заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Как сообщалось, в Запорожье зафиксирован первый случай смерти свиньи от африканской чумы.

В Запорожской области вирус африканской чумы последний раз был зафиксирован в 2012 году в Приморском районе. В Украине — это второй случай заболевания именно в городской местности.