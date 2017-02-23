Госпродпотребслужба подтвердила вспышку чумы свиней в Запорожье
Согласно информации главных управлений Госпродпотребслужбы в Николаевской и Запорожской областях и в городе Запорожье фиксировались случаи гибели свиней.
Согласно информации главных управлений Госпродпотребслужбы в Николаевской и Запорожской областях и в городе Запорожье фиксировались случаи гибели свиней.
При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном
Об этом сообщила
С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС 21 и 22 февраля 2017 года проведено заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при Братской районной государственной администрации и Запорожской городской администрации, решениями которых утвержден план по ликвидации АЧС. Также определены границы эпизоотических центров, зон защиты и наблюдения.
В эпицентрах вспышек заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.
Как сообщалось, в Запорожье зафиксирован первый случай смерти свиньи от африканской чумы.
В Запорожской области вирус африканской чумы последний раз был зафиксирован в 2012 году в Приморском районе. В Украине — это второй случай заболевания именно в городской местности.