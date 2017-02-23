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09:46 (мск), источник: Sputnik.by

СК призвал граждан быть внимательнее к 20-рублевым купюрам

МИНСК, 23 фев — Sputnik. Следователи обратились к белорусам с просьбой помочь найти поддельные купюры номиналом 20 рублей, сообщили Sputnik в УСК по Минску.

Источник: Sputnik.by

Двое мужчин с января по февраль этого года изготовили порядка 200 единиц фальшивых 20-рублевых купюр с серийным номером «СК 8387976». Подделки они сбывали в магазинах, маршрутках, киосках «Минсктранса», приобретая недорогие товары. В качестве сдачи они получали настоящие деньги.

В настоящее время, по информации следователей, часть фальшивок изъята. Однако не исключено, что поддельные купюры могут еще находиться в обороте. В связи с этим следствие обращается в гражданам с просьбой сверить номера на своих деньгах. Если же там будет указан номер «СК 8387976», то необходимо обратиться по телефонам: 8 (017) 252−02−02, 8 (017) 256- 14−34.

Что касается фальшивомонетчиков, в отношении них возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны.

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