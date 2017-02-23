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09:55 (мск), источник: Publika.md

В декабре 2016 года средняя зарплата по экономике составила 6650 леев

Средняя зарплата по экономике превысила в декабре прошлого года шесть с половиной тысяч леев.

Источник: Publika.md

По сравнению с тем же периодом 2015-го она увеличилась на 17%.

Как сообщает Национальное бюро статистики, самые высокие зарплаты зарегистрировали в финансовой сфере и страховании — до 16 с половиной тысяч леев.

12 с половиной тысяч получали в среднем в энергетическом секторе. В области информационных технологий и коммуникаций в минувшем декабре платили почти 12 тысяч леев. Среди получателей самых низких в стране зарплат лидируют работники сферы искусства. В среднем их оклады составляют 3400 леев. Примерно на 250 леев больше получают работники общепита. В образовании зарплаты едва превысили четыре тысячи.

В бюджетной сфере средняя зарплата составила в декабре прошлого года четыре с половиной тысячи леев. Это на 8% больше, чем в тот же период 2015-го.

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