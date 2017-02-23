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09:06 (мск), источник: Forbes.kz

Казахстанская валюта продолжает наступление на доллар

В четверг, 23 февраля, на сайте Казахстанской фондовой биржи были опубликованы итоги утренней сессии.

Источник: Forbes.kz

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по:

— доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM),

— евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD),

— китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD).

Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 18 членов валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 312,84 тенге за доллар (-1,25 тенге), объем торгов — 98 300 тыс. USD (-90 950 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 45,6031 тенге за юань (-0,2469 тенге), объем торгов — 800 тыс. юаней (+500 тыс. юаней).

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.

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