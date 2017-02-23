Зарплаты врачей и медперсонала выросли с июня по декабрь 2016 года на 20%
На 20% выросли зарплаты врачей и медперсонала с июня по декабрь 2016 года. Увеличение окладов обошлось государству почти в полтора миллиарда леев.
На 20% выросли зарплаты врачей и медперсонала с июня по декабрь 2016 года. Увеличение окладов обошлось государству почти в полтора миллиарда леев.
Самые высокие зарплаты у семейных врачей, они получают до 11 тысяч леев. Чуть более пяти с половиной тысяч зарабатывает медперсонал поликлиник.
Зарплату врачей с двадцатилетним стажем, которые работают в республиканских и муниципальных больницах, повысили до девяти тысяч леев.
Молодые специалисты получают до семи тысяч, а медперсонал — до пяти тысяч леев.
Увеличили зарплату и медикам в районах. Там врачи зарабатывают до восьми тысяч леев, а медперсонал — до четырёх с половиной тысяч.