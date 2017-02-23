Назначен новый глава «СК-Фармация» после критики президента

«22 февраля 2017 года в соответствии с приказом председателя комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан назначен новый председатель правления ТОО “СК-Фармация” Касаткин Максим», — сообщает пресс-служба компании.

Напомним, в начале февраля бывший руководитель «СК-Фармация» отстранен от должности. До этого Глава государства Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания Правительства назвал коррумпированной деятельность Единого дистрибьютора по закупу лекарственных средств и изделий медицинского назначения ТОО «СК-Фармация».

Максим Евгеньевич Касаткин родился 20 января 1980 года в Акмолинской области. В 2003 году окончил ЕНУ имени Гумилева по специальности «Информатика», в 2005 году — КазЭУ имени Рыскулова по специальности «Государственное и местное управление», в 2010 году — Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова по специальности «Менеджмент общественного здравоохранения». В 2015 году стал магистрантом Академии госуправления при Президенте РК.

Свою трудовую деятельность начал в 2000 году в РГКП «Денсаулык» главным специалистом отдела информационно-аналитического сопровождения. С 2001 по 2003 годы работал в частном предпринимательстве, был координатором по связям Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, а также возглавлял ТОО «Фармацевтическая компания «Кока-Фарм».

С 2004 года работал в Казахской государственной медицинской академии инженером по государственным закупкам, в 2008 году назначен начальником отдела государственных. С 2009 по 2011 годы работал экспертом управления контроля за использованием медицинской техники и изделий медицинского назначения Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК.

В 2011 году начал трудовую деятельность в ТОО «СК-Фармация» на должности начальника отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники, а в 2012 году назначен управляющим директором, далее избран членом правления ТОО «СК-Фармация». С 2013 по 2014 годы работал заместителем директора ТОО «Медсистем-НМ».

С 2014 года по сентябрь 2015 года работал в управлении по мониторингу и анализу проведения государственных закупок Комитета по государственным закупкам МФ РК. С сентября 2015 года по март 2016 года занимал должность заместителя председателя правления ТОО «СК-Фармация». С июля 2016 года по 22 февраля 2017 года возглавлял департамент государственных закупок и активов МЗСР РК.