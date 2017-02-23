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10:38 (мск), источник: Newslab.ru

Клиентов нескольких красноярских застройщиков просят обратиться в полицию

В ГСУ МВД по краю расследуют ряд уголовных дел, возбужденных по факту хищения денежных средств участников долевого строительства многоквартирных жилых домов и коттеджей в пригородных поселках.

Источник: Reuters

Красноярцев, заключивших договоры купли-продажи земельных участков, инвестирования или участия в долевом строительстве со строительными компаниями «Злата», «Золотая горка» (поселок «Златоулочка») и «Емельяновская слобода», попросили обратиться в полицию.

В Красноярске расследуют ряд уголовных дел, возбужденных по факту хищения денежных средств участников долевого строительства многоквартирных жилых домов и коттеджей в пригородных поселках.

Полицейские изучают финансово-хозяйственную деятельность ООО «Злата», ООО «Золотая горка», ООО СК «Строймонтаж», анализируя расходование привлеченных денежных средств. Назначены строительная и бухгалтерская экспертизы, проводятся встречные проверки подрядных организаций.

Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО «Емельяновская слобода», занимающегося строительством жилых домов в одноименном коттеджном поселке и многоквартирного дома по ул. 1-ая Хабаровская, 7 в Красноярске.

Сотрудники полиции просят всех граждан, заключивших договоры купли-продажи земельных участков, договоры инвестирования или участия в долевом строительстве по строительным проектам «Златоулочка», «Золотая горка», «Емельяновская слобода», обратиться в следственную часть ГСУ ГУ МВД по краю по телефонам (391) 245−96−71, 245−96−78, 245−97−31, 245−95−31.

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