Клиентов нескольких красноярских застройщиков просят обратиться в полицию

Красноярцев, заключивших договоры купли-продажи земельных участков, инвестирования или участия в долевом строительстве со строительными компаниями «Злата», «Золотая горка» (поселок «Златоулочка») и «Емельяновская слобода», попросили обратиться в полицию.

В Красноярске расследуют ряд уголовных дел, возбужденных по факту хищения денежных средств участников долевого строительства многоквартирных жилых домов и коттеджей в пригородных поселках.

Полицейские изучают финансово-хозяйственную деятельность ООО «Злата», ООО «Золотая горка», ООО СК «Строймонтаж», анализируя расходование привлеченных денежных средств. Назначены строительная и бухгалтерская экспертизы, проводятся встречные проверки подрядных организаций.

Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО «Емельяновская слобода», занимающегося строительством жилых домов в одноименном коттеджном поселке и многоквартирного дома по ул. 1-ая Хабаровская, 7 в Красноярске.