Арбитражный суд сменил конкурсного управляющего МУП «Челябавтотранс»

Суд назначал в МУП «Челябинский автобусный транспорт» нового конкурсного управляющего, им стал Дмитрий Лазарев, один из членов Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих», сообщается в определении Челябинского арбитражного суда.

Предыдущий управляющий Геннадий Груценко, назначенный в ноябре 2016 года, в январе 2017 подал ходатайство об отказе от должности. Согласно документам суда, задолженность МУП «ЧАТ» перед кредиторами составляет 528,4 миллионов рублей, при этом все активы предприятия (в том числе движимое и недвижимое имущество) оценено в 639,7 миллионов рублей.

Напомним, внешнее управление для МУП «Челябинский автобусный транспорт» было введено 31 октября 2016 года, когда арбитражный суд признал его банкротом. Сейчас предприятие находится в стадии ликвидации, и чиновники не исключают, что новым перевозчиком может стать ООО «Общественный городской транспорт». Согласно базе «Коммерсантъ Картотека», 16 января 2017 года было зарегистрировано сразу три компании с таким названием. Учредителями данных ООО являются МУП «Служба благоустройства» и МУП «Служба организации движения». Согласно ОКВЭД, новые предприятия будут заниматься пассажирскими перевозкам автобусным транспортом по регулярным внутригородским и пригородным маршрутам.