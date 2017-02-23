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10:47 (мск), источник: Noi.md

Молдаване в России сталкиваются с проблемой получения продлённого патента

Многие молдавские мигранты в России сталкиваются с проблемой получения продлённого патента без действующей регистрации (миграционного учета).

Источник: Noi.md

До недавнего времени иностранцам, работающим по патенту, не требовалось постоянно продлевать регистрацию на основании патента, поскольку ежемесячно оплаченный налог считался продлением миграционного учета. Однако в 2016 году произошли изменения, и каждый иностранец теперь обязан постоянно продлевать регистрацию в течение трех рабочих дней с момента оплаты налога. МВД разъяснило, что налог продлевает патент и, соответственно, разрешенный срок временного пребывания.

И на основании этого в миграционный учет иностранный гражданин обязан внести изменения. Это разные процедуры, и они не заменяют друг друга. Ранее МВД обещали взять под контроль процедуру внесения изменений в миграционный учет, и уже с 01.02.2017 года каждый иностранный гражданин, который имеет на руках трудовой патент, обязан иметь действующую регистрацию (миграционный учет). На какой срок можно продлить регистрацию? Продление регистрации происходит только на тот срок, на который оплачен налог за патент.

Например, если налог за патент был оплачен всего на 1 месяц, то регистрация продлевается только на месяц. Необходимо помнить, что ежемесячный авансовый платеж за патент может быть оплачен единовременно на любой срок от 1 до 12 месяцев. Какие документы нужны для продления регистрации? Для продления регистрации трудовому мигранту необходимо предоставить в МВД следующие документы:

1. Паспорт.

2. Миграционную карту.

3. Первичную регистрацию.

4. Патент.

5. Оплаченные чеки по патенту.

6. Договор с работодателем.

7. Уведомление о заключении трудового договора. За отсутствие действующей регистрации при проверке сотрудниками МВД иностранцу грозит штраф от 2000 до 7000 рублей за нарушение миграционного законодательства.

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