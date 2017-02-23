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11:36 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Суд ЕврАзЭС признал факт неполного исполнения Белоруссией договора о таможенном союзе

Суд Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) установил, что Белоруссия не полностью выполняет условия договора о ЕврАзЭС в плане обеспечения свободы движения товаров и функционирования таможенного союза. Об этом сообщается на сайте суда.

«Большая коллегия суда решила заявление Российской Федерации удовлетворить в части, установить факт исполнения Республикой Беларусь не в полном объеме положений статей 1, 3, 4, 25 договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года об обеспечении свободы движения товаров, функционировании таможенного союза без изъятий и ограничений после окончания переходных периодов, стремлении к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза», — говорится в сообщении.

Руководитель секретариата суда Валерий Юрченко отказался комментировать ТАСС подробности принятого решения. Выступившие ответчиками в суде ЕврАзЭС по данному делу представители Белоруссии тоже отказались от комментариев.

В начале февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отозвать специалистов из таможенных органов ЕврАзЭС. До этого агентство Regnum со ссылкой на неназванный источник сообщило, что Минск ведет подготовку к выходу из ЕврАзЭС, ОДКБ и, возможно, Союзного государства России и Белоруссии. Александр Лукашенко и источники «Ъ» в интеграционных структурах двух стран опровергли это сообщение.

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