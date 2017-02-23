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12:36 (мск), источник: УНИАН

Украинский беспилотный БТР вызвал фурор на международной выставке в Дубае

Среди тысяч экспонатов из 50 стран, представленных на престижной международной выставке в Объединенных Арабских Эмиратах IDEX-2017, именно украинский «Фантом» вошел в топ-5 выставки.

Источник: УНИАН

«Авторитетное аналитическое издание Defence Blog назвало отечественный беспилотный минибронетранспортер наиболее интересной современной боевой машиной. Украинское — самое лучшее!» — написал на свои странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщал УНИАН, «Спецтехноэкспорт», входящий в состав ГК «Укроборонпром», представил новую модификацию беспилотного многоцелевого тактического транспортного средства «Фантом» на выставке IDEX-2017 в ОАЭ. Разработчики интегрировали в «Фантом» противотанковый ракетный комплекс «Барьер».

С таким вооружением малозаметный и мобильный «Фантом» способен поражать тяжело и легко бронированные цели на расстоянии от 100 до 5000 метров. Кроме этого, «Фантом» укомплектован стабилизированной поворотной платформой для различных видов вооружений. Огневые испытания «Фантома», которые проводились с установленным пулеметом калибра 12,7 мм, подтвердили высокую эффективность новой разработки.

Гибридный двигатель с полным приводом, независимой подвеской и гидравлической тормозной системой обеспечивают «Фантому» высокие ходовые характеристики, в том числе на песке. Связь между центром управления и «Фантомом» обеспечивается средствами защищенного радиоканала радиусом действия до 10 км или же через оптоволоконный кабель длиной до 5 км.

Первая модификация «Фантома» была представлена во время выставки вооружений «Оружие и безопасность-2016» в Киеве.

Комментарии
1
конь педальный
Надеюсь он не из картона, как недавно предлагаемый украинский танк.
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