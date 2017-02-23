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12:55 (мск), источник: Noi.md

В Молдове усложняют правила обмена валюты

В скором времени обменники и банки начнут менять валюту по новым правилам, идентифицируя клиентов при сделках с наличностью.

Источник: Noi.md

Обменно-валютный бизнес в Молдове всегда считался весьма прибыльным направлением. Ведь с каждым годом все больше граждан получают возможность выезжать за территорию страны, а существенная часть населения живет на денежные переводы от родственников и близких, работающих за границей. Также иностранная валюта стала популярной с позиции средства сбережения капитала.

На протяжении последних месяцев правовое регулирование в этой области подверглось значительным изменениям, и пристальное внимание государства к валютным делам встревожило население. Граждане заподозрили, что идентификация клиентов — первый шаг на пути к налогообложению операций с валютой. Эксперты добавляют, что нововведения направлены на лоббирование интересов коммерческих банков и могут привести к существенному сокращению количества обменных пунктов.

ОВК в городах и селах

До недавнего времени количество обменных точек росло в геометрической прогрессии. В последние несколько лет этот процесс замедлился, что связано с высоким уровнем конкуренции, особенно в столице, сложностями с поиском заметного и выгодного места для открытия бизнеса и серьезными вложениями, которые вызваны необходимостью оформления документов и организации надежной защиты обменного пункта. Кроме того, регулярно ужесточается законодательство, что влечет высокий риск наложения санкций, вплоть до потери лицензии из-за нарушения условий деятельности.

Как сообщили NOI.md в Департаменте отчетности и статистики Национального банка Молдовы (НБМ), по данным на начало февраля 2017 г., для проведения наличных обменных операций с физическими лицами на территории страны лицензированы 413 обменных валютных касс (ОВК).

Подавляющее большинство из них работают в Кишиневе. На втором месте — Бельцы, где 26 обменников. Далее следуют Кагул (15), Оргеев и Унгены (по 8), Комрат (7), Каушаны и Единцы (по 6), Калараш (4), Фалешты (3). Еще в трех десятках городов расположены по 1−2 обменных валютных кассы. Пункты по обмену валют открыты в шести селах Молдовы: Костешты Яловенского района, Джурджулешты Кагульского района, Варница (Новые Анены), Коржеуць Бричанского района, Копчак (Гагаузия) и Скуляны Унгенского района.

В Национальном банке отмечают, что лицензией на операции по обмену наличной валюты располагают 10 кишиневских гостиниц. При этом отели вправе осуществлять исключительно деятельность по покупке валюты. Кроме того, в Молдове действуют 11 коммерческих банков, большинство из которых располагает разветвленной сетью филиалов, представительств, где можно купить и продать иностранную валюту.

Ежегодно НБМ проводит сотни запланированных и внеплановых проверок в обменных валютных кассах. По результатам контроля Нацбанк применяет санкции к десяткам ОВК, деятельность многих из них временно приостанавливается. В некоторых случаях проверка завершается не только наложением штрафов, но и отзывом лицензии.

Наиболее частые нарушения со стороны обменников — наличие недостоверных сведений в предоставляемой Нацбанку информации, неинформирование НБМ о применяемых валютных курсах, неиспользование контрольно-кассовых машин, неразмещение необходимой информации для граждан на видном месте. Кроме того, санкции нередко применяются в связи с отсутствием в уставном капитале ОВК достаточного уровня оборотных денежных средств или из-за невнесения изменений в документы, прилагаемые к заявлению о выдаче лицензии.

Поправка за поправкой

На протяжении последних месяцев законодательство в этой области подверглось значительным изменениям, большую часть которых власти объясняли желанием предотвратить финансовые кризисы. В новой редакции был изложен Закон о валютном регулировании, на подходе — поправки в Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В конце минувшего года лицензии для обменных валютных касс подорожали в несколько раз — с 3250 до 12 тыс. леев. В то же время при переоформлении лицензии плата за выдачу заверенной копии для уже действующих филиалов не взимается. Сбор за лицензию, выдаваемую гостиницам, где работают пункты обмена валют, повышен в 1,8 раза — до 6 тыс. леев. Если ранее лицензии выдавались на 5-летний срок, то сейчас — на неограниченный период.

С декабря 2016 г. Национальный банк разрешил пунктам по обмену валют менять курсы покупки и продажи несколько раз за один рабочий день. ОВК, график работы которых составляет до 12 часов, могут поменять цифры на табло один раз в течение рабочего дня. Если обменник работает по графику более 12 часов, курсы можно откорректировать дважды: в течение первых 12 часов и в течение следующих 12 часов. Предполагается, что это повысит конкуренцию на обменном рынке для физических лиц и минимизирует риски по возможным потерям из-за курсовой разницы.

В то же время в декабре граждане получили право требовать отзыва обменной транзакции до момента ее завершения или в течение последующих 30 минут. Отсчет ведется со времени, указанного в кассовом чеке. Отзыв оформляется письменным заявлением клиента, деньги возвращаются сразу после его подачи или, если в кассе нет достаточных средств, не позднее следующего рабочего дня.

Дополнения в Закон о валютном регулировании предусматривают внедрение практики обмена иностранной валюты с помощью специальных автоматов, оснащенных многоязычным меню и работающих по принципу банкоматов. Их будут устанавливать в ОВК, коммерческих банках, холлах гостиниц, вокзалов и в аэропорту. На экране будет указываться курс обмена, номинал введенной банкноты и сумма, которую выдадут в леях. Лимит выдачи составит 5 тыс. леев.

На прошлой неделе Минюстом был представлены очередные нововведения, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Они предполагают возможность обмена валюты только при наличии документов, удостоверяющих личность. Если сумма операции не превышает 5 тыс. леев, происходит упрощенная идентификация клиента — достаточно лишь предъявить документ. При более крупных операциях сотрудник ОВК должен будет зарегистрировать данные из удостоверения личности.

5000 — слишком низкий порог

В комментариях для NOI.md представители коммерческих банков и обменных валютных касс отмечали, что порог покупки и продажи валюты в 5 тыс. леев, который намерены установить в Молдове, в текущей экономической реальности является слишком низким. Не в последнюю очередь — из-за почти двукратного снижения курса молдавского лея, произошедшего за последние годы. О том же говорит и опыт других стран региона.

К примеру, в соседней Украине в августе 2016 г. были либерализованы требования к проведению операций по обмену валюты физическими лицами. Если ранее для любых сделок с валютой требовался паспорт, то сейчас при транзакциях на сумму до 150 тыс. гривен (около 111 тыс. леев) в предъявлении удостоверяющих личность документов нет необходимости. Это требование сохраняется при операциях на сумму свыше 150 тыс. гривен в качестве меры против отмывания денег и финансирования терроризма.

В России с 22 июля 2016 г. были упрощены правила обмена валюты, и операции на сумму до 40 тыс. рублей (около 14 тыс. леев) проводятся без предъявления паспорта — пороговое значение было повышено почти в три раза по сравнению с предыдущими требованиями. Лимит для упрощенной идентификации клиента, при которой достаточно предъявить паспорт, составляет 100 тыс. руб. (эквивалентно 34,5 тыс. леев). При покупке и продаже сумм, превышающих этот порог, банк может затребовать контактные данные, сведения об источниках доходов и иную информацию.

Какая именно информация будет фиксироваться при купле-продаже валюты в Молдове, предстоит определить НБМ. Эксперты предполагают, что банкам и ОВК понадобятся следующие сведения: фамилия и имя, гражданство, дата рождения, реквизиты удостоверяющего личность документа, адрес места жительства/регистрации, идентификационный код. Пока непонятно, будут ли узнавать у клиентов источник происхождения средств и цели обмена валюты при операциях на суммы свыше 5 тыс. леев, четких указаний в законопроекте на это нет.

«Не стоит беспокоиться, особенно если вы имеете дело с клиентоориентированным банковским учреждением, — уверен один из наших экспертов, представитель коммерческого банка. — Несмотря на довольно низкий порог в 5 тыс. леев, новые правила идентификации при обмене валюты, если они будут приняты, не создадут каких-либо дополнительных сложностей для клиентов. Они скажутся в большей степени на внутренних процедурах банка, связанных с обработкой информации о клиенте.

Анкету будет оформлять сам банк, и при каждом обращении ее не придется заполнять повторно, но нужно учитывать, что сведения о клиентах обновляются не реже одного раза в год. Не думаю, что объем информации будет поставлен в зависимость от величины суммы, превышающей 5 тыс. леев или рисков, которые с точки зрения кредитной организации несет клиент. Сегодня подозрительность со стороны банка редко зависит от суммы обмена, конечно, если это не 100 тыс. долларов мелкими купюрами.

К чему ведёт «паспортизация» клиентов?

В то же время ряд экспертов полагает, что новые правила, в случае их принятия, повысят операционную нагрузку на ОВК и их затраты на оформление сделок по обмену валюты физическими лицами. Как считает бывший председатель парламентской комиссии по экономике, финансам и бюджету Вячеслав Ионицэ, законопроект продвигает интересы коммерческих банков, поскольку в своем нынешнем виде может привести к существенному сокращению количества ОВК. По мнению эксперта, банки заинтересованы в увеличении дохода от валютных сделок и лоббируют устранение конкурентов в лице ОВК, которые привлекают больше клиентов за счет более выгодных курсов обмена.

Столь пристальное внимание государства к валютным делам встревожило и население. В текущих условиях, когда существенная часть граждан живет на денежные переводы от работающих за границей родственников и близких, любое усложнение приобретения наличной валюты вносит нервозность и заставляет предполагать худшее. Только в 2016 г. объем денежных переводов из-за рубежа в Молдову составил 1 млрд. 80 млн долларов.

Граждане в социальных сетях высказывают предположения, что идентификация клиентов — первый шаг на пути к налогообложению операций с валютой. Чтобы обложить подоходным налогом возникающую при совершении операций с наличной валютой курсовую разницу, достаточно прописать новые правила и порядок администрирования в фискальном законодательстве. При условии «паспортизации» покупателей и продавцов валюты, после внесения поправок в Налоговый кодекс, эту спящую норму будет несложно реализовать. В Минюсте, однако, утверждают, что такие планы не обсуждалась при подготовке законопроекта.

«Данная мера позволит лучше контролировать финансовые операции внутри страны, появится более эффективная система мониторинга за действиями обменных валютных касс, — говорит вице-министр юстиции Николай Ешану. — Это один из шагов, направленных на приближение молдавского законодательства к европейским стандартам. Законопроект поступит на рассмотрение парламента после изучения постоянной комиссией парламента по вопросам права, назначениям и иммунитету».

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