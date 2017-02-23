Окрепший тенге не сдаёт позиции доллару

По результатам торгов на спот-рынке:

— средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 312,46 тенге за доллар США при объеме торгов 105 950 тыс. долларов США;.

— по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.

— по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в тенге и в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.

— средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 45,5733 тенге за юань, объем торгов — 300 тыс. юаней.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 312,65 тенге за доллар (-1,44 тенге), суммарный объем торгов — 204 250 тыс. USD (-203 500 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

— по USDKZT0 001 средневзвешенная доходность составила +6,0000% годовых при объеме торгов 500 тыс. USD;.

— по USDKZT0 002 средневзвешенная доходность составила +5,1549% годовых при объеме торгов 1 056 600 тыс. USD;.

— по EURKZT0 001 и EURKZT0 002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 24 банка.