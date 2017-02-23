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13:38 (мск), источник: 365info.kz

Почему тенге растет, а цены не снижаются, рассказал министр экономики

Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов объяснил, почему рост курса тенге к доллару не сопровождается снижением цен в Казахстане.

Источник: 365info.kz

Соответствующий вопрос был задан министру в кулуарах МНЭ РК после заседания коллегии ведомства.

Сулейменов отметил, что сам вопрос порожден долларизацией сознания казахстанцев — функцию счетных денег в головах многих продолжает выполнять доллар.

«Мое мнение, как экономиста: цены не должны снижаться от падения курса доллара. У нас своя экономика, мы производим свои товары. Себестоимость наших товаров формируется в тенге и, соответственно, мы должны избавиться от привязки к доллару, — цитирует министра zakon.kz. — Дедолларизация должна произойти не только в законодательстве, где запрещается выражать цены в долларах. Надо “запретить” их в головах. Не надо пересчитывать цены, зарплаты, стоимость машин и квартир в долларах. Мы не живем в США, мы живем в Казахстане».

Вместе с тем, министр признал, что часть ходовых товаров Казахстан импортирует. Сулейменов напомнил, что с расширением отечественного промышленного производства курс нацвалюты будет все меньше влиять на цены внутри страны.

«Я понимаю, что у нас сохраняется определенная импортозависимость, но тем не менее, нам нужно ориентироваться на отечественное (…) Таким образом, в движении валюты вверх или вниз нет такой прямой зависимости, надеюсь, эта зависимость все больше и больше будет уменьшаться. Потому что мы будем наращивать свое собственное производство. И тогда движение курса тенге к любой из валют не будет влиять на стоимость товаров, работ и услуг, которые мы сами производим, — сказал глава ведомства. — Базовые экономические теории говорят о том, что товар будет продан за столько, за сколько готовы его купить. И очень хорошим примером является рынок недвижимости, ведь он же не пересчитался, несмотря ни на какие девальвации. Цены сохранились».

По мнению министра, для стабилизации цен Казахстану нужно работать в следующих направлениях. Это наращивание производства со снижением его издержек, борьба с незаконными монопольными объединениями и совершенствование транспортно-логистической отрасли.

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