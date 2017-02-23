Больше не гендиректор: Юрий Чиж ушел с поста главы «Трайпла»

Эту новость Sputnik подтвердили сразу несколько не зависимых друг от друга источников в различных отраслях промышленности и торговли.

«С 1 февраля Юрий Чиж больше не является генеральным директором ООО “Трайпл”, эту должность занимает его сын Сергей Чиж, до этого занимавшийся в основном гипермаркетами “Простор”, но фактически исполнявший обязанности главы “Трайпла” все то время, пока его отец находился под арестом», — утверждают источники.

По их словам, ожидается, что вскоре Юрий Чиж будет назначен председателем наблюдательного совета компании — после того, как будут соблюдены все юридические формальности.

Между тем, один из источников, знакомый с ситуацией, отметил, что «Юрию Чижу дана отсрочка для того, чтобы он полностью погасил долги перед государством, для этого ему отпущено примерно полтора года».

Юрий Чиж, минувшей осенью отпущенный из СИЗО КГБ, продолжает оставаться основным владельцем «Трайпла», ему принадлежит более 65% в уставном фонде компании.

ООО «Трайпл» основано в 1992 году, изначально она занималась только оптовой торговлей продовольствием и промтоварами, позднее в структуре компании появилась оптовая торговля нефтепродуктами, строительный бизнес, сеть гипермаркетов «Простор», производство напитков и другие направления.

«Трайпл» в прежние годы активно занимался давальческой переработкой нефти на белорусских НПЗ и экспортом нефтепродуктов. По неофициальной информации, в 2012 году компания принимала участие, вместе с другими частными нефтетрейдерами, в производстве и экспорте из Беларуси растворителей и разбавителей под видом нефтепродуктов.