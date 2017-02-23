Экс-владельцам «ПриватБанка» могут грозить уголовные расследования, — Гонтарева

Об этом в интервью Reuters рассказала глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева.

По ее словам, для независимого аудита активов новый менеджмент «ПриватБанка» уже нанял компанию Ernst & Young. Кроме того, будет отобрана международная компания для управления проблемным портфелем.

«Это делается, чтобы все было прозрачно. Международная компания нанимается, чтобы не было никаких нерыночных условий, никаких оценок активов по неправильной стоимости, чтобы было понятно, кто бенефициарные собственники этих активов и как они собираются кредиты отдавать», — пояснила Гонтарева, сославшись на согласованные с МВФ шаги.

По ее словам, до конца первого полугодия должна пройти проверка способности компаний, которым «ПриватБанк» ссудил деньги, погасить кредиты в ближайшие 5−10 лет. «Если этого не происходит, то тогда (это было, — ред.) доведение банка до банкротства. Это — вопрос наших всех правоохранительных органов и банк будет подавать иски», — отметила она.

При этом Гонтарева добавила, что у нее не было контактов с бывшими акционерами «ПриватБанка» после национализации.

Напомним, в 2015 году Украина включила в банковское законодательство статью об уголовной ответственности за доведение банка до банкротства.

Правительство национализировало ПАО «ПриватБанк» 18 декабря 2016 года. 21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций «ПриватБанка»: Минфин приобрел 100% акций за одну гривну. Принятое решение объяснили необходимостью, поскольку банк находился в сложном положении. Международные финансовые институты поддержали это решение.

До национализации «ПриватБанк» принадлежал выходцам из промышленной Днепропетровской области 53-летнему Коломойскому (почти 50% акций) и 54-летнему Геннадию Боголюбову (чуть менее 42%).