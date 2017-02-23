«Хрущевки» вернули популярность на вторичном рынке жилья Минска

По данным отдела консалтинга и аналитики группы компаний «Твоя столица», итоги января и первая половина февраля текущего года говорят о том, что начало текущего года выдалось значительно более активным в плане приобретения квартир на вторичном рынке, чем аналогичный период прошлого года. Несмотря на то, что по сравнению с декабрем 2016 года количество совершенных по Минску за январь 2017 года сделок купли-продажи квартир на вторичном рынке жилья снизилось на 35% (а это было ожидаемо), все равно показатель текущего года на 23% больше такового за январь 2016 года.

Количество сделок с одно и двухкомнатными квартирами распределилось практически поровну — по 36% от общего числа переходов права собственности. Вообще, если говорить о спросе, то его структура полностью повторяет структуру предложения. Поскольку больше всего на продажу предлагается стандартного панельного жилья, поэтому и их доля в общем объеме сделок самая большая.

Но если ориентироваться на запросы покупателей, то здесь отмечается две своего рода крайности: с одной стороны возвращение интереса к «хрущевкам-брежневкам», а с другой — увеличение спроса к современным непанельным домам до 2000 года постройки. В то же время современные панельные дома рассматриваются лишь в последнюю очередь.

Подобную избирательность в выборе можно объяснить тем, что квартиры хрущевско-брежневской эпохи интересны за счет своей малой площади, а следовательно и минимальной суммы сделки. В случае, если бюджет позволяет приобрести более дорогую квартиру, то у покупателей есть желание уйти от традиционных «панелек» и приобрести квартиру в современном каркасно-блочном или кирпичном доме.

Количество предлагаемых на продажу квартир росло весь январь и не прекратилось с наступлением февраля. В настоящее время на выбор потенциальным покупателям предлагается порядка 7500 квартир, что на 16% меньше, чем в аналогичном период прошлого года. Однако и этот объем предложения нельзя назвать маленьким. Особенно с учетом того, что сделок за январь было совершено всего лишь 680. Таким образом, за январь 2017 года лишь 9% продавцов смогли продать свои квартиры. А срок самостоятельной продажи квартиры, который в конце 2016 года колебался на уровне 80 дней, в начале 2017 года увеличился до 90 дней.

«Залогом выгодной для обеих сторон и при этом быстрой сделки купли-продажи квартиры является, как изначально объективно определенная стоимость, так и активные действия по поиску покупателей, — рассказала заместитель директора по продажам на вторичном рынке жилья “ТВОЯ СТОЛИЦА ∙ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ” Светлана Куделко. — При текущем большом объеме предложения, покупателям сложно оценить понравившиеся квартиры и сделать рациональный выбор. Поэтому наиболее часто встречаются два варианта развития событий: во-первых очень часто, пока рассматриваются альтернативные варианты, понравившаяся квартира уходит к другому покупателю, и, наоборот, в спешке приобретается квартира по цене выше среднерыночного уровня для аналогичных по качественным характеристикам».

Цены с новостройками сближаются

Конкуренция между квартирами вторичного рынка и новостройками усиливается, чему способствует практически полное исчезновение ценовой разбежки между квартирами стандартных потребительских качеств вторичного рынка и новостройкам класса «Эконом».

Для тех, кто сильно ограничен в бюджете, следует обратить внимание на следующее. Как и в случае приобретения новостройки, при покупке квартиры стандартных потребительских качеств на вторичном рынке, в большинстве случае придется делать ремонт. Другое дело, что при покупке новостройки, ремонт необходим, потому как большинство новостроек продается в формате «без отделки». В то время как большинство квартир вторичного рынка все же позволяют при необходимости отсрочить проведение ремонта, поскольку минимальная отделка осталась от прежних хозяев. Однако для части покупателей, это не аргумент — для них более важен возраст дома и тот факт, что в этой квартире до них никто не жил.

Ремонт и мебель — не более +20% к цене

Накал конкурентных страстей между вторичным рынком и новостройками наблюдается лишь в сегменте квартир, требующих ремонта. Если же ставится задача приобрести уже готовую к проживанию квартиру (с ремонтом и мебелью), то вторичный рынок предлагает гораздо больше различных по исполнению вариантов, в то время как предложение «готовых к проживанию» новостроек на рынке считанные единицы.

Однако это не значит, что наличие в квартире ремонта и мебели выступает залогом быстрой и выгодной продажи. Допустимая «доплата» за наличие в квартире ремонта и мебели за последние несколько лет сформировалась на уровне порядка 18−20% или до +200 USD/кв. м. от средней цены кв. м. по сделкам с квартирами стандартных потребительских качеств.

«Многие продавцы не хотят этого учитывать при определении стоимости квартиры и исходят лишь из затраченных на проведение ремонта сумм. Отчего их квартира остается не востребованной до тех пор, пока цена не будет снижена до приемлемого для рынка уровня, — пояснила Светлана Куделко — Именно поэтому, мы рекомендуем, если и делать перед продажей квартиры ремонт, то только лишь легкий косметический».

По итогам января, средние цены готовых к проживанию квартир вторичного рынка сформировались на уровне 1270 долларов за кв. м. для однокомнатных, 1250 долларов за кв. м. для двухкомнатных и 1240 долларов за кв. м. для трехкомнатных квартир. По сравнению с январем 2016 года уровень средних цен на квартиры с ремонтом и мебелью остался практически без изменений, в то время как квартиры стандартных потребительских качеств за аналогичный период подешевели в среднем на 6%.