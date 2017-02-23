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15:34 (мск), источник: Капитал

Доллар на черном рынке снова подешевел и в покупке, и в продаже

На небанковском рынке в четверг физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 26,98 грн, продать — по 29,00 грн.

Источник: AP 2017

Об этом сообщает «Капитал» со ссылкой на заявки, размещенные на портале finance.ua.

По сравнению со средой курс американской валюты в покупке снизился на 9 копеек, а в продаже — на 2 копейки. 22 февраля доллар предлагали купить по 27,07 грн, продать — по 29,02 грн.

При этом официальный курс Нацбанка Украины на 23 февраля составляет 26,97 грн/доллар.

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