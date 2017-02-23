Доллар на черном рынке снова подешевел и в покупке, и в продаже

Об этом сообщает «Капитал» со ссылкой на заявки, размещенные на портале finance.ua.

По сравнению со средой курс американской валюты в покупке снизился на 9 копеек, а в продаже — на 2 копейки. 22 февраля доллар предлагали купить по 27,07 грн, продать — по 29,02 грн.

При этом официальный курс Нацбанка Украины на 23 февраля составляет 26,97 грн/доллар.