Названы самые загрязненные города Казахстана
Названы города Казахстана с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. В течение года мониторинг проводился по 46 населенным пунктам страны, сообщает NUR.KZ со ссылкой на
Названы города Казахстана с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. В течение года мониторинг проводился по 46 населенным пунктам страны, сообщает NUR.KZ со ссылкой на
Города с высоким уровнем загрязнения: Алматы, Астана, Актобе, Балхаш, Жезказган, Темиртау, Караганда, Шымкент и поселок Акай.
Города с повышенным уровнем загрязнения: Жанатас,
Города с низким уровнем загрязнения: Туркестан, Талдыкорган, Степногорск, Аксай, Кокшетау, Кульсары, Сарань, Кентау, Аксу, Жанаозен, Зыряновск, Рудный, Экибастуз, Костанай, Павлодар, Уральск, Актау, Атырау, Каратау и населенные пункты Березовка, Январцево, Кордай, Торетам, Карабалык и
По сравнению с 2015 годом уровень загрязнения атмосферного воздуха снизился в городах Аксай, Экибастуз, Степногорск, Риддер и
В семи городах: Актобе, Астана, Балхаш, Петропавловск, Шу, Кызылорда, Жанатас и поселке Акай уровень загрязнения атмосферного воздуха повысился по сравнению с 2015 годом.
В остальных населенных пунктах уровень загрязнения остался на уровне 2015 года.
В течение 2016 года зафиксировано 2828 случаев высокого загрязнения (ВЗ) и 550 случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха в следующих городах:
Актобе — 235 случаев ВЗ и 67 случаев ЭВЗ по сероводороду.
Балхаш — 4 случая ВЗ по сероводороду и взвешенным веществам и 5 случаев ЭВЗ по сероводороду.
Караганда — 14 случаев ВЗ по взвешенным частицам РМ 2,5, РМ-10, оксид углерода и 1 случай ЭВЗ по взвешенным частицам РМ 2,5.
Петропавловск — 2563 случаев ВЗ и 477 случаев ЭВЗ по сероводороду.
Темиртау — 12 случаев ВЗ по диоксиду азота и сероводороду.