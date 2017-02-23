Получателей социальной помощи станет больше в Волгоградской области

Так, депутаты отстаивают право ветеранов боевых действий и студентов из многодетных семей, учащихся в вузах и ссузах всех форм собственности, получать ежемесячные выплаты в тысячу рублей. Также планируется расширить перечень категорий граждан, которые могут претендовать на соцпособие один раз в полгода.

Сейчас студенты, относящие к категории малоимущих, обучающиеся очно могут получить пособие в течение шести месяцев с месяца обращения. Повторное обращение возможно через полтора года. Изменения предполагают исключение этих ограничений для студентов. Это уже третий пакет поправок, вносимый в Социальный кодекс.