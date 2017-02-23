Крымским регионам выделили субсидии на капитальные ремонты школ и детсадов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости (Крым). Регионы Республики получат субсидии на капитальные ремонты школ и детских садов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости (Крым). Регионы Республики получат субсидии на капитальные ремонты школ и детских садов.
На очередном заседании Совета министров Республики Крым принято постановление, согласно которому эту работу профинансируют на общую сумму 236,9 млн рублей, сообщает
Так, капитальный ремонт школ Джанкойского района обойдется бюджету Республики Крым в 5,27 миллионов рублей, а школ Ленинского района — в 9,5 млн рублей. Детским садам Нижнегорского района на проведение капитальных ремонтов выделят 82,3 млн рублей, Кировского района — 61,4 млн рублей, Красноперекопского — 53,3 млн рублей, Первомайского — 26,2 млн рублей и Джанкойского — 4,043 млн рублей.
Кроме того, муниципальные образования получат 28,5 млн рублей на создание в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. Субсидии выделили Феодосийскому городскому округу, Бахчисарайскому, Белогорскому, Джанкойскому, Кировскому, Нижнегорскому, Первомайскому, Симферопольскому и Черноморскому районам.
Благодаря правительственной субсидии учащиеся сельских школ Крыма получат современные спортивные площадки, оснащенные всем необходимым для развития спортивных достижений и поддержки здорового образа жизни.