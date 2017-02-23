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21:14 (мск), источник: РИА Крым

Крымским регионам выделили субсидии на капитальные ремонты школ и детсадов

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости (Крым). Регионы Республики получат субсидии на капитальные ремонты школ и детских садов.

Источник: РИА "Новости"

На очередном заседании Совета министров Республики Крым принято постановление, согласно которому эту работу профинансируют на общую сумму 236,9 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежи Республики.

Так, капитальный ремонт школ Джанкойского района обойдется бюджету Республики Крым в 5,27 миллионов рублей, а школ Ленинского района — в 9,5 млн рублей. Детским садам Нижнегорского района на проведение капитальных ремонтов выделят 82,3 млн рублей, Кировского района — 61,4 млн рублей, Красноперекопского — 53,3 млн рублей, Первомайского — 26,2 млн рублей и Джанкойского — 4,043 млн рублей.

Кроме того, муниципальные образования получат 28,5 млн рублей на создание в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. Субсидии выделили Феодосийскому городскому округу, Бахчисарайскому, Белогорскому, Джанкойскому, Кировскому, Нижнегорскому, Первомайскому, Симферопольскому и Черноморскому районам.

Благодаря правительственной субсидии учащиеся сельских школ Крыма получат современные спортивные площадки, оснащенные всем необходимым для развития спортивных достижений и поддержки здорового образа жизни.

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