«Укрзализныця» запустит новый международный поезд
«Укрзализныця» планирует запустить новый международный поезд «Ковель — Хелм».
«Укрзализныця» планирует запустить новый международный поезд «Ковель — Хелм».
Новый поезд в Польшу — сообщением
«Вместе с польскими коллегами планируем новые поезда в Польшу. Сейчас делаем все, чтобы с 1 июля на маршрут стал поезд
Он добавил, что пассажиры нового поезда «останутся в двойном выигрыше», поскольку в Холме есть удобная пересадка на такие города как Варшава, Люблин, Замосц, Люблин.
«То есть добраться можно будет во все уголки Польши», — отметил Балчун.
По его словам, Укрзализныця прорабатывает также планы запуска поезда по маршруту
«Есть все шансы увидеть его в графике уже этим летом», — считает глава Укрзализныци. Балчун отметил, что запущенный два месяца назад поезд