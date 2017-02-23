«Укрзализныця» запустит новый международный поезд

Новый поезд в Польшу — сообщением Киев-Холм — в «Укрзализныце» планируют запустить с 1 июля. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель правления Укрзализныци Войцех Балчун.

«Вместе с польскими коллегами планируем новые поезда в Польшу. Сейчас делаем все, чтобы с 1 июля на маршрут стал поезд Ковель-Холм. Это будет рельсовый автобус модели Pesa», — написал Балчун.

Он добавил, что пассажиры нового поезда «останутся в двойном выигрыше», поскольку в Холме есть удобная пересадка на такие города как Варшава, Люблин, Замосц, Люблин.