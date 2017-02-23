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21:23 (мск), источник: Telegraf.com.ua

«Укрзализныця» запустит новый международный поезд

«Укрзализныця» планирует запустить новый международный поезд «Ковель — Хелм».

Источник: Telegraf.com.ua

Новый поезд в Польшу — сообщением Киев-Холм — в «Укрзализныце» планируют запустить с 1 июля. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель правления Укрзализныци Войцех Балчун.

«Вместе с польскими коллегами планируем новые поезда в Польшу. Сейчас делаем все, чтобы с 1 июля на маршрут стал поезд Ковель-Холм. Это будет рельсовый автобус модели Pesa», — написал Балчун.

Он добавил, что пассажиры нового поезда «останутся в двойном выигрыше», поскольку в Холме есть удобная пересадка на такие города как Варшава, Люблин, Замосц, Люблин.

«То есть добраться можно будет во все уголки Польши», — отметил Балчун.

По его словам, Укрзализныця прорабатывает также планы запуска поезда по маршруту Львов-Краков-Львов.

«Есть все шансы увидеть его в графике уже этим летом», — считает глава Укрзализныци. Балчун отметил, что запущенный два месяца назад поезд Киев-Перемышль перевез более 25 тысяч пассажиров. «Этот маршрут прижился и полюбился пассажирам. Только с начала 2017-го им уже воспользовалось 16 тысяч пассажиров», — написал он.

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