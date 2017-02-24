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10:39 (мск), источник: ИА REGNUM

Порт Ванино купил снеговые пушки и опять сменил директора

Акционерное общество Ванинский морской торговый порт заверило общественность в выполнении природоохранных мероприятий.

Источник: Reuters

ОАО «Ванинский морской торговый порт» сообщило о приобретении четырех снегогенераторов для обеспечения пылеподавления в местах перевалки угля. Стивидорная компания также сообщила об очередной смене генерального директора, передает корреспондент ИА REGNUM.

Новые снеговые пушки, или снегогенераторы, предназначенные для пылеподавления в местах перевалки угля, уже поступили в порт Ванино и работает в тестовом режиме. С их помощью дирекция порта надеется решить многолетнюю проблему пыления, ставшую причиной постоянного возмущения населения.

В компании также сообщили, что Совет директоров порта принял решение об очередной смене генерального директора. Это будет уже пятый по счету руководитель с момента продажи государством контрольного пакета акций порта компании «Мечел». Предыдущий руководитель, Валерий Балакин, отстранен от должности. Ему на смену придет Евгений Дмитраков, который ранее работал заместителем у предшественника Валерия Балакина — Игоря Прищепова.

Местные жители высказывают опасения, что «чехарда со сменой руководителей позволяет руководству порта систематически уходить от выполнения обязательств по пылеподавлению». Основания для опасений у населения есть: после первого протестного экологического митинга, прошедшего в Ванино в 2013 году, был заменен генеральный директор порта, затем руководители менялись после каждого протеста жителей.

Впрочем, в дирекции компании подтвердили преемственность нового руководства по выполнению плана экологических мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуацию с загрязнением воздуха угольной пылью в СВП Ванино держат на контроле правительство Хабаровского края и комитет по экологии Государственной думы РФ. Между тем, общественники предлагают расширить возможности Свободного порта по принципу: «Не только строить новое, но и ремонтировать старое». В частности, руководитель общественной экологической организации «Побережье» Анжела Брянкина предлагает давать налоговые льготы предприятиям, которые проводят масштабные модернизационные мероприятия, направленные на соблюдение природоохранного законодательства.

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