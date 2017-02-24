Почти 15 тысяч стоит на Кубани потребительская корзина на одного человека

Это почти на тысячу рублей меньше, чем, например, в Санкт-Петербурге — 15 856 рублей. В Москве фиксированный набор товаров и услуг стоит по данным на январь 20 939 рублей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на материалы Росстата.
В среднем по Южному федеральному округу такой набор стоит 13 544 рубля. Выше всего стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Дальневосточном федеральном округе — 17 632 рубля.
Напомним, фиксированный набор товаров и услуг разработан Росстатом для наблюдения за ценами и сопоставления с ними покупательной способности в разных регионах. В набор входит 83 наименования товаров и услуг. Это основные продукты питания, в том числе хлебобулочные изделия и крупы, мясо, молоко, яйца, рыба, фрукты, овощи, безалкогольные и алкогольные напитки, табачные изделия. Также Росстат мониторит цены на лекарства, одежду и обувь, предметы домашнего обихода, бытовую технику, жилищные услуги, воду, электроэнергию, транспорт и многое другое, включая также сугубо «личные» траты граждан.