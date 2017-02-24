Хабаровский край — в рейтинге регионов с худшими экономическими показателями за 2016 год

Хабаровск, 24 февраля, AmurMedia.

По данным Росстата, в 2016 году Хабаровский край попал в список регионов с худшими экономическими показателями. Отрицательные темпы роста наблюдаются в четырех из пяти рассмотренных секторов экономики, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ИКСИ.

Хабаровский край вошел в 11 субъектов РФ, где был зафиксирован спад в четырех из пяти основных секторов экономики. В числе рассмотренных были сектора сельского хозяйства, промышленности, строительства, розничной торговли и платных услуг населению.

Наибольший спад, на 7,3%, произошел в сельском хозяйстве региона. На 3,3% ослабел краевой сектор строительства. Незначительно пострадал сектор розничной торговли — на 0,9%, и слегка просел сектор платных услуг населению — на 0,4%.

Между тем, сектор промышленности в крае в 2016 году удалось приподнять на 2,4%.

Стоит отметить, что в 16 субъектах РФ в 2016 году наблюдалось падение в 4 или во всех 5 рассмотренных секторах экономики (сельское хозяйство, промышленность, строительство, розничная торговля и платные услуги населению).

В частности, падение выпуска во всех 5 секторах наблюдалось в 5 регионах: в Амурской, Омской и Смоленской областях, Пермском крае и Республике Марий Эл. Важно отметить, что в отдельных секторах экономики в этих регионах наблюдались крайне высокие темпы падения: в Республике Марий Эл падение объемов строительных работ достигло 25,6%, в Пермском крае спад в секторе строительства составил 13,8%, в Омской области на 13,4% упал оборот розничной торговли.

Еще в 11 субъектах РФ спад был зафиксирован в 4 из 5 секторов экономики. Среди этих регионов есть как регионы с промышленной специализацией (Челябинская область, Приморский край, Хабаровский край), так и с сельскохозяйственной (Орловская, Тамбовская области).