Бюджет Иркутска увеличился на 6 млрд рублей

Бюджет столицы Приангарья на 2017 год увеличился на 6 млрд рублей. Изменения приняты Думой города. C учетом внесенных корректировок расходы в текущем году составят 14,7 млрд рублей, доходы — 13,8 млрд рублей, дефицит — 886 млн рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как пояснила заместитель мэра — председатель комитета по бюджетной политике и финансам Альфия Валиулина, основная причина роста собственных доходов — зачисление с 1 января 2017 года 30% налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджет города. Кроме того, налоговым органом увеличен прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц, налогу на имущество физических лиц и земельному налогу с учетом фактического поступления этих налогов за прошлый год.

«Также в новой редакции бюджета учтены субвенции из областного бюджета, передаваемые на выполнение государственных полномочий. Как и прежде, в общем объеме субвенций основная доля приходится на финансовое обеспечение образовательного процесса в детских садах и школах», — отметили в пресс-службе.

Дополнительные доходы распределены в рамках действующих на территории программ. Так, более 100 млн рублей дополнительно предусмотрено на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях социальной сферы. По сравнению с прошлым годом объем расходов на эти цели увеличен более чем на 50% и составит 474 млн рублей. В целях улучшения качества транспортного обслуживания жителей города около120 млн рублей запланировано на приобретение 40 новых автобусов средней вместимости. Почти 100 млн рублей предусмотрено для переселения граждан из аварийного жилья. На 190 млн рублей увеличены расходы на строительство детсадов, школ, объектов физической культуры и спорта. 150 млн рублей запланировано дополнительно на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и 50 млн рублей — на развитие общественных пространств в рамках реализации проекта «Формирование современной городской среды».