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08:41 (мск), источник: Informburo.kz

Курс доллара упал до 312 тенге

Тенге продолжает укреплять позиции на фондовой бирже.

Источник: Informburo.kz

Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии снизился до 311,81 тенге (разница составила 0,84 тенге). В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE. Объём торгов по доллару составил 67 млн долларов.

В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи доллара 24 февраля на 11:00 составляет 313 тенге. По курсу Нацбанка на 24 февраля доллар стоит 312, 65 тенге. Снижение произошло на 1,44 тенге. На прошлой утренней сессии тенге укрепился сразу до 312, 84 за доллар.

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