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09:38 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Скаршевский: блокада поставок угля приведет к девальвации гривны уже в марте

Блокада поставок угля приведет к остановке производства меткомбинатов, которые сократят экспорт и валютные поступления в Украину, тогда в начале марта можно ожидать очередную волну девальвации гривны, считает экономист Виктор Скаршевский.

Источник: "РИА Новости" Украина

Наталья Печорина, РИА Новости Украина.

Блокада поставок угля из Донбасса стала причиной введения чрезвычайного положения в энергетике. Одним из мер должно стать ограничение потребление электроэнергии в промышленном производстве, чтобы не допустить веерных отключений потребителей.

Под угрозой остановки оказались металлургические комбинаты, которые не только испытывают проблемы с коксующимся углем, но и могут быть вынуждены ограничить использование электроэнергии до 10% от объема потребления, что приведет к остановке производства.

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В частности, коллектив металлургического комбината «Запорожсталь», входящий в «Метинвест» бизнесмена Рината Ахметова обратился к руководству Запорожья с призывом не допустить остановки производства и потери заказов предприятием.

На территории самопровозглашенной ДНР из-за блокады Донбасса закрылось градообразующее предприятие Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ, Донецкая область), в ЛНР закрылось ПАО «Краснодонуголь» (Луганская область).

Остановка металлургических предприятий приведет к сокращению валютных поступлений от экспорта металлопродукции и дальнейшей девальвации гривны уже в начале марта, прогнозирует экономист Виктор Скаршевский.

«Если резко уменьшатся объемы экспорта металла, будет меньше поступать валютной выручки в Украину, и будут условия для дальнейшей девальвации гривны. Остановился Алчевский металлургический комбинат, зарегистрированный на территории Украины, и валютные поступления наполняли золото-валютные резервы. На грани остановки Енакиевский металлургический завод… Здесь все очень просто: чем меньше валюты поступает в Украину, тем больше шансы ускоренной девальвации гривны», — заявил Скаршевский.

«Снижение валютной выручки в результате блокады может начаться в ближайшие недели. Сейчас мы наблюдаем укрепление курса, это обычно происходит после волны девальвации, и так три-четыре раза в год. В итоге мы получаем курс в конце года выше, чем в начале… Если блокада подействует, и металлургический комплекс уменьшит поставки на экспорт, а с ними уменьшится и приток валюты, то до середины марта мы будем наблюдать не укрепление гривны как сейчас, а наоборот — девальвацию», — прогнозирует эксперт.

По его словам, на курсовой стабильности также могут отразиться и выплаты вкладчикам обанкротившегося «Платинум Банка», которые вскоре начнутся.

«В общей сумме должны выплатить 4,9 миллиарда гривен. Кроме того, на протяжении всего года на курсовую стабильность будет влиять фактор “ПриватБанка”. Вопрос, будут ли монетизировать облигации внутреннего займа, выпущенные под “Приват” или нет, но такая вероятность высокая», — сказал Скаршевский.

При этом он напомнил, что рефинансирование, выданное банку в декабре, в объеме 25 миллиардов гривен, подстегнуло валютный курс до 29 грн за доллар в январе 2017 года.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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