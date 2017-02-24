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09:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Капремонт 155-ти домов планируют провести в Иркутске в текущем году

Данный вопрос обсудили по инициативе депутатов городской Думы.

Источник: IrkutskMedia.ru

Региональный Фонд капремонта МКД Иркутской области в 2017 году планирует провести в Иркутске капитальный ремонт в 155-ти многоквартирных домах. Об этом на депутатских слушаниях сказал генеральный директор Фонда Денис Быков. Вопрос обсудили по инициативе депутатов Думы Иркутска Александра Ханхалаева, Сергея Юдина, Антонины Корочкиной, Ларисы Егоровой и Александра Квасова, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как отметил Денис Быков, областная программа капитального ремонта реализуется на основе краткосрочных планов, которые ежегодно утверждаются министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области. Так, в 2016 году в Иркутске отремонтировано 43 МКД (по области 143 МКД). Работы выполнены в полном объеме.

«С 1 января 2017 года началась актуализация программы из-за перехода на трехлетние периоды ее реализации. С учетом этого, краткосрочный план ремонта МКД в этом году будет существенно увеличен. Кроме того, необходимо проводить работу по уточнению механизма возврата средств собственникам при признании домов ветхими и аварийными. В этом нам не обойтись без помощи Думы. Совместная деятельность парламентариев и Фонда нужна во многих вопросах по капитальному ремонту», — сообщил глава Фонда.

По инициативе председателя Думы Иркутска Ирины Ежовой Фонд сформировал предложения о включении в перечень услуг работ по капитальному ремонту межэтажных перекрытий. Проект нормативно-правового акта направят в МинЖКХ Иркутской области на согласование.

Депутаты одобрили предложение о совместной работе Думы и Фонда капремонта МКД Иркутской области. Депутат Юрий Коренев также предложил обсудить возможность перенаправления взносов на экспертизу состояния домов, которые по факту являются ветхими, но не имеют этого статуса юридически.

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