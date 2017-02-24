Качество сотовой связи и мобильного интернета улучшат в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — До конца года повысится качество сотовой связи и мобильного интернета. Об этом сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев на брифинге в
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — До конца года повысится качество сотовой связи и мобильного интернета. Об этом сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев на брифинге в
«У нас развитие интернета, мобильного интернета, особенно в городах, на очень хорошем уровне. Конечно, совершенству нет предела. Отдельные вопросы возникают, и мы этими вопросами занимаемся очень плотно. То есть, мы сейчас строим так называемые радиочастотные станции по всему Казахстану. Это позволит нам перейти на цифровое телерадиовещание, а освободившиеся частоты мы передаем сотовым операторам. Они за счет этого повышают качество сотовой связи и интернета. Эта работа требует определенного времени. (…) До конца года построим больше 200 радиочастотных станций, и, получается,
Министр также пообещал разобраться с жалобами на качество услуг, предоставляемых АО «Казахтелеком». Журналистам Абаев посоветовал найти на сайте Министерства номер телефона, по которому можно пожаловаться на качество мобильной связи. По такому звонку оперативная группа проверит качество связи, и в случае несоответствия стандарту будут приняты соответствующие меры.