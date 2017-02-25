По его словам, 285 крымских пляжей — уже с «хозяевами». Пользователи еще 198 пляжей станут известны после проведения конкурсов на благоустройство. Причем речь идет не только о «зонах отдыха» в населенных пунктах.

— В этом году муниципальные образования получили механизм для организации мест массового отдыха на территории морских береговых полос за границами населенных пунктов… У нас уже есть понимание по 19 пляжам за границами населенных пунктов, пользующихся популярностью у туристов, которые в этом году будут предложены субъектам предпринимательской деятельности для проведения на них мероприятий по благоустройству, — рассказал И. Котляр.