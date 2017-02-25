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18:07 (мск), источник: Крым Press

285 крымских пляжей — уже с «хозяевами»

Пляжи передают частникам. Проведена инвентаризация всех пляжей полуострова, ведется работа по закреплению прибрежных территорий за субъектами предпринимательской деятельности. Об этом сообщил первый заместитель министра курортов и туризма РК Игорь Котляр.

По его словам, 285 крымских пляжей — уже с «хозяевами». Пользователи еще 198 пляжей станут известны после проведения конкурсов на благоустройство. Причем речь идет не только о «зонах отдыха» в населенных пунктах.

— В этом году муниципальные образования получили механизм для организации мест массового отдыха на территории морских береговых полос за границами населенных пунктов… У нас уже есть понимание по 19 пляжам за границами населенных пунктов, пользующихся популярностью у туристов, которые в этом году будут предложены субъектам предпринимательской деятельности для проведения на них мероприятий по благоустройству, — рассказал И. Котляр.

Он также сообщил, что определены излишки пляжных территорий, находящихся в пользовании санаторно-курортных учреждений, которые планируется перераспределить для увеличения количества общедоступных пляжей.

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