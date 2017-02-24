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11:26 (мск), источник: Интерфакс

В Минске заявили о принятых решениях по российскому газу

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU — Министерство энергетики Белоруссии утверждает, что решения по российскому газу уже приняты и будут согласованы на политическом уровне.

Источник: Reuters

«Решения приняты, будут согласованы на политическом уровне», — цитирует госагентство «БенлТА» министра энергетики Владимира Потупчика.

По словам Потупчика, Белоруссия в 2017 году платит за газ по формуле ЯНАО. «В формулу ЯНАО заложена цена газа для Ямало-Ненецкого автономного округа России плюс некоторые другие расходы», — сказал министр.

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Как заявил в середине февраля заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко, Минск и Москва подготовили проект протокола по нефтегазовым вопросам, который в настоящее время рассматривается российским руководством.

«Провели очередные переговоры, составили проект протокола», — сказал Семашко.

Проект протокола завизировали с моим визави — вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем, отметил замглавы белорусского правительства.

По его словам, документ находится на рассмотрении российского руководства.

Из-за расхождений в подходах к определению цены российского газа между Россией и Белоруссией возник конфликт неплатежей. Всего за 2016 год неплатежи могут достигнуть $500 млн. Россия в ответ поставляет в Белоруссию нефть по сокращенному графику. В первом квартале график предусматривает прокачку в страну 4 млн тонн вместо 5,5 млн тонн, как это было два года назад.

Комментарии
14
Алексей
Лукашенко хочет пользоваться всем российским, как своим, но при этом сохранять полную независимость. Белоруссия могла бы иметь большие преференции, если бы пошла на более тесную интеграцию. Нет. Это выбор батьки, даже не белорусов. Пока он мечтает о европейских труселях движения в этом вопросе не будет. Но если бы Россия не поддерживала его царствование, где бы он был сейчас?
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конь педальный
У папы Коли крыша поехала очередной раз. Вылечат!
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Непрощённый Непрощённый
У Батьки шо ни понос то золотуха - и ни куды дуля туды дым - а наоборот - куды дым туды и дуля)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Танцор диско))))))))))))))) Интересно - а про один независимый Российско - Беллорусский банк забыли или одни банки Батьку дербанят - а другие нас (ВВ))))))))))))))))))))))) Или който по*ц себе опять решил замок в Англии прикупить?))))))))))))
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