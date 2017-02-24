В Минске заявили о принятых решениях по российскому газу
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU — Министерство энергетики Белоруссии утверждает, что решения по российскому газу уже приняты и будут согласованы на политическом уровне.
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU — Министерство энергетики Белоруссии утверждает, что решения по российскому газу уже приняты и будут согласованы на политическом уровне.
«Решения приняты, будут согласованы на политическом уровне», — цитирует госагентство «БенлТА» министра энергетики Владимира Потупчика.
По словам Потупчика, Белоруссия в 2017 году платит за газ по формуле ЯНАО. «В формулу ЯНАО заложена цена газа для
Как заявил в середине февраля заместитель
«Провели очередные переговоры, составили проект протокола», — сказал Семашко.
Проект протокола завизировали с моим визави —
По его словам, документ находится на рассмотрении российского руководства.