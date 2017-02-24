В Минске заявили о принятых решениях по российскому газу

По словам Потупчика, Белоруссия в 2017 году платит за газ по формуле ЯНАО. «В формулу ЯНАО заложена цена газа для Ямало-Ненецкого автономного округа России плюс некоторые другие расходы», — сказал министр.

Как заявил в середине февраля заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко, Минск и Москва подготовили проект протокола по нефтегазовым вопросам, который в настоящее время рассматривается российским руководством.

«Провели очередные переговоры, составили проект протокола», — сказал Семашко.

Проект протокола завизировали с моим визави — вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем, отметил замглавы белорусского правительства.

По его словам, документ находится на рассмотрении российского руководства.